Kako Goran Jović vidi svijet kroz objektiv novog HUAWEI Pura 70 Ultra

Fotografije Gorana Jovića izazivaju divljenje, strahopoštovanje, potiču na razmišljanje o svijetu koji nas okružuje, a o kojem uglavnom ne znamo dovoljno. U središtu njegovih putovanja po cijeloj kugli zemaljskoj uvijek su u središtu ljudi, njihove sličnosti i različitosti, navike i običaji, njihov odnos s prirodom...

U kratkom intervjuu, otkrio nam je što ga inspirira, koja u je najdraža fotografija koju je snimio i kakva su njegova iskustva kada je u pitanju snimanje s mobitelom HUAWEI Pura 70 Ultra.

Što najviše volite fotografirati?

Portrete. Definitivno ljude. Oduvijek su me zanimale priče ljudi koji pripadaju različitim kulturama u različitim državama. Kada putujem negdje, uvijek se pokušavam asimilirati, tako da me ljudi prihvate, da se naviknu na mene, da postanem neprimjetan. Uhvatiti nečiju osobnost - to mi je cilj. A za to je uvijek važna interakcija koja se odvija prije i poslije okidanja fotografije, interakcija koja može biti verbalna ili neverbalna komunikacija.

Najdraža fotografija koju sam napravio je 'Rain boy' koja je nastala 2011. godine u Tanzaniji i za koju sam dobio osam međunarodnih nagrada. Ta fotografija mi je osobito važna jer sam tada odlučio da svoj život posvetim fotografiji. U to vrijeme sam volontirao i bio sam nazočan ceremoniji pokrštavanja koju su provodili misionari. Nakon ceremonije, seoski starješine i ja smo ušli u kolibu u kojoj je bila poslužena hrana. Bilo je čak i ponešto mesa koje se u tim krajevima jede samo u zaista posebnim prilikama.

U tom trenutku, vani je počela padati kiša. Jedan dječak je ostao stajati vani, na toj kiši, i gledao u nas. Nikad nisam dobio odgovor je li nas gledao zato što sam bijelac pa sam mu zato bio neobičan ili nas je tako gledao zbog te hrane. Starješine su mi rekle da mora ostati vani i pričekati dok stariji jedu pa ako nešto od hrane ostane, može uzeti. Objasnili su mi da se tako uči poštovanje prema autoritetu, respekt prema starijima. Uzeo sam svoju fotoaparat i zabilježio taj njegov pogled... Fotografiju je objavio i britanski magazin The Sun na naslovnici.

Kako je fotografirati s Pura Ultra serijom?

Novije generacije tih mobilnih uređaja su definitivno odlične i neke trenutke vjerojatno ne bih uspio zabilježiti da nemam mobitel stalno uza sebe. Ne samo kada su u pitanju fotografije nego i za snimanje videa. Napravio sam nekoliko video snimki za koje mi ljudi jednostavno ne vjeruju da su snimani mobilnim uređajem.

Koja je razlika u odnosu na prethodne modele iz P serije?

Kada pogledam neki presjek, nevjerojatan je uzlet u karakteristikama tih mobitela. Svaka generacija donosi nove značajke i to se najbolje očituje u tome što se ne treba previše zamarati s pojedinim tehnikalijama. To se primjerice očituje i u tome što više ne treba podešavati razinu svjetlosti. Sva ta poboljšanja omogućila su da svaki čovjek u svim uvjetima može napraviti dobru fotografiju. Sjećam se jedne situacije koje sam htio fotografirati. Moj kućni ljubimac, u pozadini je bila duga, ali počela je grmljavina i trebalo je brzo reagirati da ga smjestim u pravi kut tako da fotografija ispadne dobro. I ispala je odlično.