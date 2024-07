Kako ugledni arhitekt Gregor Pavlin vidi svijet kroz objektiv novog HUAWEI Pura 70 Pro

U intervjuu, Gregor Pavlin nam je otkrio što se sve treba poklopiti za savršenu fotografiju, što on osobno želi dočarati kroz svoja fotografska djela, a ispričao je i kako mu pametni telefon HUAWEI Pura 70 Pro pomaže da zarobi magiju svakog okruženja u kojem se nalazi.

Što najradije fotografirate?

Danas je teško zamisliti dan bez telefona, i kod mene je slično. Kroz fotografiju možemo prikazati svoj pogled, trenutak, želju ili mjesto gdje se trenutno nalazimo dušom i tijelom. Rijetko se namjerno zaputim negdje samo da bih napravio fotografiju, to se praktički ne događa. Uvijek prvo odem na izlet, u šetnju, proživjeti opušten dan u dobrom društvu, ponekad planiran, najčešće spontano, i tada se dogode najbolje scene, a rezultat su najljepše fotografije.

Iako arhitektura ima brojne praktične namjene, ona također može biti izvor velike inspiracije i ljepote koja očarava i one izvan njenih zidova! Fotografija me prati praktički cijeli život, ali ozbiljnije sam se počeo baviti fotografijom dok sam radio u arhitekturi.

Suživot arhitekture s prostorom (bilo s prirodom ili urbanim okruženjem) je prvi uvjet. Obožavam prostore gdje osjetim dobru energiju. To znači da se mora "poklopiti" mnogo faktora... Lokacija, orijentacija, prostorna raspodjela, ulični detalji s urbanim elementima koji korisnika zadovoljavaju i fokusiraju poglede u ili izvan prostora.

Svaki trenutak, svaki prostor ili svaka situacija ima potencijal biti najbolja fotografija koja vam se dogodila do tada. To je moja poruka! Želim dočarati malo bajke, malo čarolije, s novim, drugačijim pogledima na najfotografiranije scene već poznatih mjesta, ili predstaviti potpuno nepoznati, ne turistički dio grada, detalj koji iznenađuje gledatelja ili ga poziva da ga posjeti i razgleda. To je moj cilj!

Kako je fotografirati sa serijom Pura 70 Pro?