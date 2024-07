Kako ugledni arhitekt Gregor Pavlin vidi svijet kroz objektiv novog HUAWEI Pura 70 Ultra

U intervjuu, Gregor Pavlin nam je otkrio što se sve treba poklopiti za savršenu fotografiju, što on osobno želi dočarati kroz svoja fotografska djela, a ispričao je i kako mu pametni telefon HUAWEI Pura 70 Pro pomaže da zarobi magiju svakog okruženja u kojem se nalazi.

Što najradije fotografirate?

Danas je teško zamisliti dan bez telefona, i kod mene je slično. Kroz fotografiju možemo prikazati svoj pogled, trenutak, želju ili mjesto gdje se trenutno nalazimo dušom i tijelom. Rijetko se namjerno zaputim negdje samo da bih napravio fotografiju, to se praktički ne događa. Uvijek prvo odem na izlet, u šetnju, proživjeti opušten dan u dobrom društvu, ponekad planiran, najčešće spontano, i tada se dogode najbolje scene, a rezultat su najljepše fotografije.

Iako arhitektura ima brojne praktične namjene, ona također može biti izvor velike inspiracije i ljepote koja očarava i one izvan njenih zidova! Fotografija me prati praktički cijeli život, ali ozbiljnije sam se počeo baviti fotografijom dok sam radio u arhitekturi.

Suživot arhitekture s prostorom (bilo s prirodom ili urbanim okruženjem) je prvi uvjet. Obožavam prostore gdje osjetim dobru energiju. To znači da se mora "poklopiti" mnogo faktora... Lokacija, orijentacija, prostorna raspodjela, ulični detalji s urbanim elementima koji korisnika zadovoljavaju i fokusiraju poglede u ili izvan prostora.

Svaki trenutak, svaki prostor ili svaka situacija ima potencijal biti najbolja fotografija koja vam se dogodila do tada. To je moja poruka! Želim dočarati malo bajke, malo čarolije, s novim, drugačijim pogledima na najfotografiranije scene već poznatih mjesta, ili predstaviti potpuno nepoznati, ne turistički dio grada, detalj koji iznenađuje gledatelja ili ga poziva da ga posjeti i razgleda. To je moj cilj!

Kako je fotografirati s serijom Pura Pro?

Huawei se godinama zalaže za iznimnu mobilnu tehnologiju, stoga ne čudi da je vodeći kada je riječ o uvođenju najnovijih fotografskih tehnologija u pametne telefone. S novim telefonom Huawei Pura70 Pro jednostavno uhvatite svu ljepotu savršenih lokacija kao i skrivenih kutaka grada! Ulično fotografiranje postaje zabavno i odličan je način da vam grad priraste srcu!

Umjetnost je kompozicijski uhvatiti nešto "živo" u "neživoj" sredini i to mi se čini najtežim, ali i onim za čim oko fotografa žudi. U fotografiju se ne treba bojati uključiti ljude, životinje ili biljke, jer arhitektura bez njih ne postoji, baš naprotiv... Oni dodaju život. Najuvjerljivija je fotografija prirodno uhvaćenog trenutka spontanog kretanja čovjeka ili životinje. Uz pomoć vrhunskog automatskog načina Ultra Speed Snapshot na Huawei Pura70 Pro i s najboljom stabilizacijom slike te odličnim karakteristikama blende, fotografije su uvijek jasne i živopisne.

Kao arhitektu, urbana fotografija mi je najbliža i pruža mi priliku za izražavanje te pružanje inspiracije ljudima da virtualno urone u životni prostor koji možda nikada neće posjetiti ili ih baš fotografija uvjeri da ga posjete.

U današnjem vremenu svijet je opsjednut fotografijom, jer nam najsuvremeniji prijenosni "foto" telefoni to omogućuju. S najnovijim Huawei Pura70 Pro kvalitetna fotografija je praktički zajamčena, bilo da se radi o portretnoj, sportskoj, modnoj ili urbanoj fotografiji, žanru koji je trenutno vrlo popularan u svijetu. Promatram i doživljavam detalje urbanog života, neke uhvatim i predstavim široj publici, a većina ostaje samo meni.

Kakva je razlika u odnosu na prethodne modele serije P?

Razlika je velika! Fotografiranje arhitekture iz zahtjevnijih perspektiva s Huawei Pura70 Pro s ultraširokokutnim objektivom je odličan izbor. Uske ulice, blizina objekata ili panoramsko snimanje fotografija čak i iz nesavršenog kuta izgledaju toliko uvjerljivo da je potrebno više puta provjeriti radi li se o stvarnoj situaciji ili fotografiji. S novim Huawei Pura70 Pro sve slike su oštre i još bolje osvijetljene, jer glavna kamera Ultra Lighting s podesivom blendom doprinosi većem unosu svjetla, stoga doživljavate čarobne trenutke sa svakom fotografijom! Svaka sličica postaje pravo remek-djelo!

Uređaj vješto hvata svu noćnu ljepotu gradskih ulica s uličnom rasvjetom i večernje nebo pretvara u očaravajuću umjetnost! Pritom se zadržavaju svi detalji, tamniji i/ili svjetliji dijelovi se spajaju u cjelovitu homogenu fotografiju. Oni koji me poznaju, znaju da sam iskren; kada sam oduševljen nečim, to pokažem ili kažem, stoga ni ovaj put neće biti drugačije. S ovim telefonom "loše" večernje ili noćne fotografije praktički se ne događaju, upravo suprotno... Sve više volim fotografirati u dijelovima dana kada svjetlo mnogima nije idealno, ali meni upravo tada uspijevaju najdramatičnije, najšarenije, najkontrastnije i najživopisnije slike gradskih ambijenata.

Kontrast i paleta boja su ključni elementi koji mogu drastično utjecati na vizualnu privlačnost i osjećaj koji fotografija pruža, čineći je sanjivom i magičnom. Tu je Huawei Pura70 Pro kralj!

Sadržaj je nastao u suradnji s kreativnim timom RTL Hrvatska i partnerom HUAWEI!