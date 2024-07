Kako legendarni automobilist Juraj Šebalj vidi svijet kroz objektiv novog HUAWEI Pura 70 Pro

Sve. Uvijek lupim fotku dobrog auta na cesti, kad pokosim travu, moram slikati livadu:), obitelj, blesavog psa. Ne slikam objekte, nego trenutke.

Toliko smo bombardirani informacijama sa svih strana, zapravo bih čak rekao da smo u nekakvom informacijskom overloadu. Treba stati malo i uživati. Zato uvijek sa sobom treba imati telefon s mnogo memorije i kvalitetnom kamerom kako biste te trenutke ovjekovječili.

Kako je fotografirati s Pura 70 Pro serijom?

Dobar telefon poput HUAWEI Pure 70 Pro taj trenutak učini upravo onakvim kakav je bio. Jako često pri snimanju auta se meni i ekipi ne da vaditi kamera, pa snimiš telefonom.

Koja je razlika u odnosu na prethodne modele iz P serije?

"Its the little differences". Svaka nova generacija je korak naprijed. U prošloj to su bile noćne fotke i zoom, sada Snapshot mode. S ovim čudom snimam i video. Često te snimke budu i na TV-u. Tehnologija je jako napredovala.

FOTOGRAFIJE IZ PRIVATNE ARHIVE JURAJA ŠEBALJA POGLEDAJTE U GALERIJI: