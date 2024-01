Najveseliji kanal koji zabavlja, educira i okuplja obitelj: RTL Kockica slavi 10. rođendan!

No RTL Kockica nije samo rezervirana za animirane serije i filmove, već je dom vrhunskim i nagrađivanim BBC-jevim dokumentarcima, ali i kultnim humorističnim serijama kao što su 'Mućke', 'Život na sjeveru', 'Zvonili ste, milorde', 'Dražesni pupoljci svibanjski', 'Dadilja', 'Poirot', ...

Pčelica Maja, Garfield, Tom&Jerry, Maša i Medvjed, Štrumpfovi, Mickey Mouse, Scooby-Doo, Cocomelon, Sonic, Zig&Sharko, My Little Pony, samo su neki od legendarnih animiranih likova koji su stanovali na programu Kockice. Maleni su gledatelji tijekom ovih deset godina mogli uživati u brojnim recentnim animiranim naslovima koji su na Kockici po prvi put emitirani na nekom domaćem kanalu!

Svakoga dana s malih ekrana gledatelje svih generacija pozdravljaju, uveseljavaju i podučavaju voditelji RTL Kockice – Davor Balažin i Tatjana Horvatić. Iza njih je tisuće prijeđenih kilometara po cijeloj Lijepoj Našoj u potrazi za skrivenim ljepotama i zanimljivim pričama, stotine zanimljivih sugovornika i bezbroj divnih trenutaka u društvu djece. Dječji svijet, složno ističu, uvijek je izuzetno inspirativan.

''U mom poslu mi je najljepše što imam priliku upoznati mnogo različitih i talentiranih ljudi, od mladih do odraslih te raditi na sadržaju koji potiče mališane na razmišljanje, kreativnost i da se probaju okušati u stvarima koje ih zanimaju. Najviše me inspirira dječja iskrenost i radoznalost. Njihova sposobnost da se čude svakodnevnim stvarima i postavljaju pitanja koja bi odrasli možda zanemarili. To je neiscrpan izvor inspiracije. Također, suradnja s timom i gledanje svijeta iz dječje perspektive donosi svježe ideje'', ističe Davor Balažin koji je na Kockici od samih početaka.