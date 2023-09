Tom Gretić za RTL.hr o novom projektu: 'Nikad nisam bio chef koji je dizao glas, mi moramo biti psiholozi'

icon-close

'Hell's Kitchen' britanski je kulinarski reality show, nastao prema licenciji ITV-ja, u kojem se natjecatelji, perspektivni kulinarski entuzijasti, natječu jedan protiv drugoga na putu do pobjede i osvajanja vrijedne glavne nagrade. Kroz različite kulinarske izazove i eliminacije vodi ih karizmatični glavni chef kuhinje koji ih podučava, nagrađuje, kažnjava te odlučuje o njihovoj sudbini. U Hrvatskoj će zaštitno lice ovog novog RTL-ovog projekta biti vrhunski chef, jedan od najboljih kuhara regije - Tom Gretić. Gretić je svoje kulinarsko znanje stjecao po brojnim restoranima u Hrvatskoj i inozemstvu, nekoliko je puta bio proglašen najboljim hrvatskim chefom, a godine 2015. postao je i prvi hrvatski chef koji je spravljao jela u jednom od najprestižnijih svjetskih restorana, Ikarusu u sklopu Hangara-7 u Salzburgu. Televizijski angažmani itekako mu nisu strani, a gledatelji RTL-a sjećaju ga se kao jednog od člana žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. Posljednjih sedam godina Gretić radi kao konzultant za razne restorane u regiji, ali i svijetu. U intervjuu za RTL.hr otkrio je nedostaje li mu adrenalin u kuhinji, je li se zauvijek odmaknuo od posla chefa u restoranu, kuha li svaki dan te što očekuje od ovog impresivnog projekta!

Pročitajte još Prijava za novi kulinarski show

Put vas je odveo na razne strane svijeta. Gdje ste, što se tiče kuhinje, najviše naučili? Svugdje se uči. Vjerojatno u početku karijere, dok sam bio klinac, puno se učilo. Kako sam stasao, onda je bilo sve teže nešto naučiti. No vjerujem da ću i na projektu Hell's Kitchen Croatia također nešto naučiti. Kuhar koji stane i prestane učiti, ne bude više dugo kuhar. Često se ističe da je kuharstvo jedan od najtežih poslova, imate li i vi to mišljenje? Mislim da je kompletno ugostiteljstvo čudna biljka. Puno se radi, radi se na nogama, radi se pod tko zna kakvim temperaturama u kuhinjama... To je jedan od rijetkih poslova gdje se mi jako dugo trudimo i jako dugo pripremamo sve danima unaprijed, a reakcija na to jelo je trenutačna. Onoga trenutka kada konobar donese gostu to jelo, a gostu se ono ne svidi, dođe u kuhinju i kaže kuharu : 'Koga Boga si to spremao?'. I sam taj pritisak je stresan. Ali mislim da svaki posao ima svoje stresove i izazove. Ne bih ja to previše izdvajao. Nije za mene.

icon-expand Tom Gretić - Hell's Kitchen FOTO:

Nedostaje li vam taj adrenalin u profesionalnom smislu? Pritisak i stres mi ne nedostaje, ali zadovoljstvo mi nedostaje. Mislio sam da sam završio s time, ali očito da mi to nedostaje. Ispunjavam to kroz gostovanja i razne večere. Svjestan sam da je došlo vrijeme za neke nove klince, za puno mladih ljudi sa super idejama. Volim pomagati i često me i pitaju za neke stvari, ali neka oni sada to guraju. Zauvijek ste se odmaknuli od kuhanja u restoranu? Ne bih rekao zauvijek, nikad se ne zna. Ako naleti neki projekt, možda se i vratim. Teško je, puno je obaveza, malo dijete. To je drugačiji život, život za samce i mazohiste. Kuhate li svaki dan? Šest od sedam dana u tjednu. To je strast. To je i prokletstvo i strast u isto vrijeme. Nismo kruh kupili sigurno pet godina. Svaki dan ga zamijesim, znamo koje smo brašno kupili, mislim da te sitnice, pogotovo u ishrani malog djeteta, jako puno znače. Kad već imam vremena, kad mogu...

Pročitajte još Na RTL stiže 'Hell's Kitchen Hrvatska' s Tomom Gretićem: 'Tražimo osobe željne znanja, marljive i timske igrače'

Vi ste konzultant, kako danas izgleda vaš posao? Tu ima više modusa. Neki me zovu kako bi unaprijedili njihov postojeći menu. Drugi bi željeli da napravim novi menu. Treći bi željeli da sam prisutan na mjesečnoj bazi. Od klijenta do klijenta je to drugačije. Crtam kuhinje, radim idejna rješenja te se onda to predaje tehnologu na razradu. Mislim da svojim iskustvom mogu puno pomoći da je funkcionalno, praktično i jeftinije.

icon-expand Tom Gretić - Hell's Kitchen FOTO: