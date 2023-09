Vitasović najavio borilački spektakl u pulskoj Areni: 'Od mene možete očekivati kaos'

Ivan Vitasović je prvak FNC-a u teškoj kategoriji, a 2. rujna će u pulskoj Areni braniti pojas protiv borca kojeg smo dobro upoznali u kavezima najjače europske MMA organizacije KSW-a te je teškaški prvak FEN-a, Michal Andryszak (31, 25-10). Medicinski tehničar iz Fažane otkrio nam je u videointervjuu koliko je upoznat s protivnikom i je li jedna osoba u ringu, a druga osoba izvan njega.

Predstavi se u pet riječi.

Moje ime je Ivan Vitasović. Profesionalni MMA borac. I medicinski sam tehničar.

Što možemo očekivati od tebe u pulskoj Areni?

Od mene možete očekivati kaos jer oboje i Andryszak i ja smo borci koji završavaju borbu u prvoj rundi i mislim da po svim statistikama to ne bi trebalo ići dalje od prve runde, možda eventualno druge runde, ali bit ću spreman na svih pet.

Čeka te borba za pojas, a najavio si i nokaut u prvoj rundi. Dakle, pojas ostaje kod tebe?

Pa naravno. Prethodna dva mjeseca stvarno treniram naporno i sve radim da pojas ostane u Puli i naravno da ću biti razočaran ako ne ostane, ali zasad sam sve dao da ostane.

Koliko si upoznat s protivnicima?

S protivnikom sam dosta dobro upoznat. Gledao sam ga kako se borio. Znam otprilike sve njegove pozitivne strane, tako i mane. I pokušat ću to iskoristiti na najbolji mogući način.

Je li istinita tvrdnja da je borac jedna osoba u ringu, a druga izvan njega?

Pa ja mislim da to uvijek funkcionira. Mi borci smo uvijek spremni, kad si u kavezu, znaš da mu ideš po glavu. Kad se borba završi, onda možemo biti sve ostalo, možemo normalno pričati, ali prije borbe nismo prijatelji, barem za mene to tako funkcionira. Prije borbe samo strogo poštovanje i samo to.

Postoji li u boksu još nešto, izuzev poštovanja?

Naravno, postoji druga strana, to sad sve ovisi o borcu. Za mene postoji poštovanje do borbe, a kad borba ide, idemo završiti jedan drugog.

Kakvi su ti planovi za budućnost nakon FNC-a?

Nisam pretjerano razmišljao o tome. Cijeli fokus mi je na ovu borbu. Eventualno nakon toga kad se borba završi, tjedan dana odmora i spremanje za sljedeći meč. Naravno, cijeli fokus je da pojas ostane u Puli i eventualno KSV.

Imaš li poruku za navijače koji dolaze u pulsku Arenu?

Dođite u što većem broju i mislim da nećete zažaliti. Sprema se spektakl u pulskoj Areni.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.