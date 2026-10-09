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RTL traži barmena: Jesi li spreman za novu avanturu koja nadilazi snalaženje za šankom?

Svaki dobar barmen zna da posao nije samo točenje pića. Za šankom se slušaju priče, dijele se tajne, slave se uspjesi i lijepe slomljena srca. Ako si to doživio iz prve ruke, RTL možda traži upravo tebe

RTL.hr
09.10.2026 18:54

Za novi televizijski projekt tražimo iskusnog i karizmatičnog barmena starijeg od 38 godina. Radiš ili si radio u ugostiteljstvu? Jedan si od onih kojima se gosti uvijek nekako sami otvore i povjeravaju? Čuo si već milijun životnih priča i znaš kad treba nešto pitati, a kad samo natočiti još jedno piće? Ugodno ti je pred kamerama i ne smeta ti biti u centru pažnje? Onda je ovo prilika za tebe!

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tražimo osobu s iskustvom, šarmom i pravim osjećajem za ljude koja je spremna za novu avanturu.

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