RTL traži barmena: Jesi li spreman za novu avanturu koja nadilazi snalaženje za šankom?

Za novi televizijski projekt tražimo iskusnog i karizmatičnog barmena starijeg od 38 godina. Radiš ili si radio u ugostiteljstvu? Jedan si od onih kojima se gosti uvijek nekako sami otvore i povjeravaju? Čuo si već milijun životnih priča i znaš kad treba nešto pitati, a kad samo natočiti još jedno piće? Ugodno ti je pred kamerama i ne smeta ti biti u centru pažnje? Onda je ovo prilika za tebe!

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Tražimo osobu s iskustvom, šarmom i pravim osjećajem za ljude koja je spremna za novu avanturu.

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