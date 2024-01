5 razloga zašto su slotovi postali popularni na Internetu

Online casino nudi vam priliku igrati različite tipove igara, od onih kartaških do ruleta i bacanja kockica. No, jedna igra među njima definitivno dominira. U pitanju su slot automati kojih je više od tisuću u svakoj kockarnici na Internetu, uključujući i besplatne varijante na web stranicama kao Slotovi.hr .

Upravo slot automati su zaslužni za rast popularnosti ovog tipa zabave. Pojavljuju se u različitim varijantama i kreiraju ih različiti proizvođači, a broj korisnika na njima raste iz 5 različitih razloga...

Milijunske jackpot nagrade

Istina je, slotovi su se pobrinuli u Hrvatskoj za neke vrlo impresivne isplate. Već deset puta je na njima isplaćen jackpot u vrijednosti većoj od milijun eura, što su cifre koje danas teško možete dobiti čak i na lutrijskim igrama, kao što su Loto 7 i Loto 6.

Do takvih dobitaka dolazi zbog koncepta progresivnog jackpota. On raste sa svakim uključenim korisnikom, sve dok ga najsretniji ne zgrabi. Rekord je 2,7 milijuna eura isplaćenih na igri Book of Dead. Slotovi Burning Hot, Madame Ink, 20 Hot Plast, Mystery Joker i Frog Story također su se dosad pobrinuli za milijunske isplate, na što zaljubljenici u igre na sreću teško mogu ostati ravnodušni.

Pregršt bonusa i besplatni vrtnji

Nema sumnje, uz slotove je vezano najviše bonus sredstava u online casinima. Već kao novi igrač imate pravo na novčani bonus u stopostotnom iznosu vaše prve uplate, iskoristiv upravo na slot automatima.

Osim novca, internetske kockarnice nude vam redovito i besplatne vrtnje. One su namijenjene igračima slotova koji žele ganjati dobitak s okretajima čiju cijenu uopće ne plaćaju. Takav tip nagrađivanja pokazao se vrlo popularnim, a s njim je narastao i interes za igranjem slot igara.

Jednostavna pravila

Slotovi su privlačni između ostalog i zbog svojih pravila. Naime, ne traže neku veliku vještinu, jer na njima o samom ishodu u velikoj mjeri utječe sreća. Na vama je tek okretati role i nadati se da će se dobitni simboli pojaviti na ekranu.

Radi se o igri na sreću koja je prikladna za početnike, kao i za one koji ne žele previše razmišljati dok se zabavljaju na Internetu. Za razliku od kartaških igara koje traže perfektno provođenje strategije, uz slotove do dobitka može doći i netko tko se prvi puta registrirao u online casinu.

Moguće je igrati besplatno

Ne samo što se slotovi danas igraju za pravi novac, već ih igrači igraju i besplatno. Naime, sve internetske kockarnice su dužne dozvoliti vam igranje demo verzije, bez potrebe ulaganja vlastitih novčanih sredstava. To je prilika da se upoznate sa zakonitostima neke igre, a i šansa da bezbrižno uživate u zanimljivoj grafici i atraktivnim animacijama samih automata.

Postoje i specijalizirane stranice koje vam nude igranje slotova isključivo za zabavu. Pa tako u svako doba dana imate priliku igrati Book of Ra besplatno online, kao i ostale popularne automate, što znači da ovaj tip zabave počinje privlačiti i one korisnike koji ne žele riskirati gubitak vlastitog novca dok krate vrijeme online.