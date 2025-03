Antonija Rojnica nas vodi na trening prije povratka u 'Život na vagi': 'Vježbe koje mijenjaju život'

No, kako je Antonija prešla put od sudionice do inspiracije? Odgovor leži u malim pobjedama. Zašto su male pobjede ključ uspjeha? Kad je prvi put stala na vagu u showu, shvatila je da pred njom nije samo fizička borba – već i mentalna. Prve promjene nisu bile u ogledalu, već u glavi. Kad sam prvi put uspjela popeti se stepenicama bez pauze. Kad sam prvi put napravila puni čučanj. Kad sam prvi put rekla ajmo dalje' umjesto ne mogu više'. Te male pobjede su ono što ju je guralo naprijed.

Diskretan i malen, veličine kovanice od dva eura, FreeStyle Libre 2 Plus senzor nosi se na stražnjoj strani nadlaktice i traje 15 dana u kontinuitetu, za razliku od dosadašnjih 14 dana FreeStyle Libre 2 sustava, a indiciran je za odrasle i djecu stariju od dvije godine.

FreeStyle Libre 2 Plus sustav čine senzor, besplatne aplikacije FreeStyle LibreLink i LibreLinkUp te liječnicima namijenjen LibreView.

Putem FreeStyle LibreLink aplikacije, tek pogledom na zaslon mobitela kako bi se izmjerio šećer", pacijenti iz minute u minutu znaju vrijednost glukoze, pritom je FreeStyle Libre 2 Plus jedini sustav na tržištu koji to čini svake minute. Senzor ne mjeri šećer u krvi, nego u međustaničnoj tekućini, i to čini potpuno bezbolno za osobu koja ga nosi pa svakodnevna bockanja i mjerenja iz krvi prsta više nisu potrebna. Vrijednost aplikacije je i u alarmima – naime, aplikacija zvonom/alarmom upozorava oboljelu osobu da je u opasnosti od hipoglikemije ili hiperglikemije pa ona temelju toga može reagirati i dati si terapiju.

Druga aplikacija je LibreLinkUp – ona je namijenjena osobama koje među članovima obitelji i prijateljima imaju nekoga tko boluje od dijabetesa. Njima će na mobitel također stizati očitanja vrijednosti glukoze i još važnije, mobitel će ih alarmom upozoriti da je osoba u opasnosti od hipoglikemije pa mogu reagirati i pružiti/poslati pomoć. LibreLinkUp omogućava čak 20 osoba bliskih osobi oboljeloj od dijabetesa (dakle, njezinoj obitelji, prijateljima i sl.) primanje nalaza" očitanih vrijednosti glukoze pa oni u svakom trenutku mogu znati je li sve u redu s njezinom zdravljem.

Na kraju tu je i LibreView, program (cloud) namijenjen liječnicima. Liječnici su sa svojim pacijentima koji imaju FreeStyle Libre sustav povezani putem ovog clouda te njihove nalaze, odnosno očitanja glukoze mogu vidjeti u bilo kojem trenutku. Na temelju tih očitanja mogu optimizirati inzulin.

Glukozu mjeri automatski svake minute; ima najveću memoriju" pohranjenih podataka – čak osam sati, kao i visoki MARD – postotak koji označava preciznost uređaja.

Kada si u režimu treninga i kalorijskog deficita, važno je znati kako tvoje tijelo reagira. S Libre sustavom Antonija više ne brine o naglim promjenama – prati svoje tijelo i radi ono što je najbolje u tom trenutku. A kako vi možete krenuti sa svojim malim pobjedama? Antonija poručuje: ne morate čekati ponedjeljak, novu godinu ili savršeni trenutak. Počnite danas.

- Prošećite 10 minuta više nego jučer

- Odaberite vodu umjesto gaziranog soka

- Ne preskačite trening, čak i kad vam se ne da

Dok se sprema za novu sezonu Života na vagi, Antonija ne gleda samo unatrag na ono što je postigla – već naprijed, prema svemu što tek dolazi. "Svaki korak naprijed je pobjeda. Svaka mala promjena je veliki uspjeh. Ako mogu ja – možeš i ti!", poručuje Antonija naposljetku. Pogledajte njezin inspirativan video i pokrenite se!

