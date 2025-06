AS Kramar obilježio 20 godina uz emotivnu i inspirativnu proslavu!

AS Kramar

Pod sloganom "20+ godina zajedno" , proslavili su ne samo godine poslovnog rasta, već i snažnu povezanost sa svojim klijentima, partnerima i zajednicom. Tijekom dva desetljeća AS Kramar ostao je vjeran temeljnim vrijednostima: povjerenju, transparentnosti i ljudskosti.

Program u organizaciji agencije PRiča koji je trajao do ranih jutarnjih sati uključivao je tematske punktove s vozilima – crveni, bijeli i crni automobili koji su simbolizirali snagu, povjerenje i kvalitetu, zatim VR kutak u kojem su se gosti mogli kroz virtualnu stvarnost provozati u različitim modelima automobila, puzzle zid – interaktivni prostor kroz koji su gosti imali priliku simbolično "graditi" AS Kramar i izložbu "20+ godina zajedno" koja je objedinila sve ključne trenutke AS KRAMAR kroz povijest. Scenografiju potpisuje tvrtka Twenty1production.



21. fotografija se putem QR koda tijekom večeri popunjavala uspomenama upravo s ove proslave, a posebno iznenađenje za sve goste bila je nezamjenjiva Nevera izložena na samom ulazu na proslavu.