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BBQ uz koji smo odrasli: Špiček i Pino Pingvino vraćaju na grill omiljene klasike

Peta epizoda četvrte sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom na rasporedu je u subotu u 22.00 sata na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 14.30 sati

RTL.hr
12.06.2026 11:49

U petoj epizodi specijala nove sezone BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR vraćamo se lokalnoj tradiciji, tradicionalnim roštilj klasicima koji nikad ne razočaraju. Naravno, pod uvjetom da na raspolaganu imamo kvalitetne namirnice te da ih sve pripremimo kako treba.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Chef Tomislav Špiček se odlučio na autentičnu posvetu grillu ovih krajeva, Balkan BBQ platu, a u pripremi i uživanju u plodovima roštiljanja ovoga puta mu se pridružio Pino Kovačević, popularni influencer, na društvenim mrežama poznat kao Pino Pingvino.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Balkan BBQ plata, kao što znamo, podrazumijeva minimalizam i vrhunske sastojke, pa će se tako ovdje pripremati SPAR BBQ Premium Pljeskavica i SPAR BBQ Premium Pljeskavica, pečena crvena rog paprika te na grillu lagano zapečen ukusni SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacem.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Kada je riječ o prilozima, chef Špiček se i ovdje odlučio držati minimalističke gastro filozofije pa je od priloga poslužio crveni luk narezan na veće komadiće, kisele krastavce, te umak od SPAR ajvara, majoneze i senfa.

A kako biste i vi kod kuće uvijek imali kvalitetne sastojke za Špičekove majstorske BBQ recepte, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Ako se želite podsjetiti prethodnih epizoda i sezona BBQ majstorija sa Špičekom, sve su dostupne klikom na link.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska.

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