Besplatna platforma majstori.eu - pronađite klijente

majstori.eu revolucionira tržište majstorskih usluga u Hrvatskoj s inovativnom, transparentnom, jednostavnom i besplatnom platformom.

27.08.2025 10:10
FOTO: Promo

Danas je teško pronaći dobrog i slobodnog majstora za svoj projekt. Ova platforma je tu da vam taj proces olakša.

Majstori.eu povezuju pružatelje usluga i one koji tu uslugu traže na transparentan način.

Nije bitno da li ste keramičar, soboslikar, stolar, web dizajner, copywriter ili uređujete vrtove. Svima trebaju klijenti.

Prednosti za tražitelje usluga:

- platforma je za vas besplatna zauvijek

- objavite oglas i pričekajte da vam se majstor javi

- pregledajte profile i recenzije majstora i odaberite najboljeg odmah i bez čekanja

Prednosti za majstore:

- napravite profil na platformi

- dodajte slike i opise svojih uspješnih projekata

- pregledavajte oglase 

- i sve to potpuno besplatno dok god platforma ne počne pružati konkretnu korist svojim korisnicima

- kada krene naplata, za fiksnu godišnju članarinu pronađite neograničen broj kontakata i dogovorite neograničen broj poslova

Platformu vodi tim iskusnih web developera i SEO specijalista koji znaju kako dovesti ciljani promet i ljude kojima usluge stvarno trebaju.

Majstori se mogu prijaviti i izraditi profil u nekoliko minuta, a korisnici mogu odmah poslati prvi upit. Posjetite majstori.eu i započnite suradnju bez stresa.