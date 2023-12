Beyond Esports konferencija ugostit će svjetski poznate stručnjake iz svijeta gaminga i esporta

Gaming i esport industrija u posljednjih su nekoliko godina postale neizostavni dio kulture mlađih populacija. Do ne tako davno, igranje video igara bio je hobi koji se s vremenom pretvorio u unosan posao te uspješnu poslovnu karijeru. Esport eko-sustav ne uključuje samo profesionalne esportaše, nego u niz drugih dionika poput game dev studija, izdavača video igara, ali i brojnih drugih zanimanja koje na prvu nisu usko vezane uz samu industriju, ali su od iznimne važnosti. Razni stručnjaci iz područja marketinga, IT industrije, menadžmenta, ali i brojnih polja zanimanja pronalaze svoje mjesto unutar esporta, a njihova znanja i multidisciplinarna iskustva važni su za ostvarivanje punog potencijala industrije. Dio njih početkom prosinca dolazi u Zagreb i u sklopu Beyond Esports konferencije podijelit će svoje priče i educirati javnost o potencijalu, važnosti i ulozi kojeg esport ima u razvoju modernog društva.