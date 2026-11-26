Od 26. do 29. studenoga pronađite modne favorite omiljenih svjetskih brendova uz 30 % popusta - u trgovinama, online i putem mobilne aplikacije.

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Black Friday donosi četiri dana odličnih shopping prilika i idealnu priliku za osvježenje garderobe uz omiljene modne brendove. Od 26. do 29. studenoga u Fashion&Friends concept storeu i Fashion Company trgovinama očekuje vas 30 % popusta na sve, uz uvjet kupnje od 30 eura. Bilo da već imate svoje modne favorite na listi želja ili tek tražite inspiraciju za nove kombinacije, sada je pravi trenutak da ih pronađete po još povoljnijim cijenama.

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Ponuda obuhvaća brojne renomirane svjetske brendove koji donose različite modne izričaje i stilove. Među njima su Guess, Tommy Hilfiger, Steve Madden, Calvin Klein, HUGO, Superdry, Diesel, Liu Jo, BOSS, Kurt Geiger i brojni drugi, a njihovi komadi nude pregršt mogućnosti za kreiranje svakodnevnih, poslovnih i večernjih kombinacija.

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Od upečatljivih jakni i kaputa, trapera i pletiva do haljina, torbi, čizama i modnih dodataka koji zaokružuju svaki styling – Black Friday prilika je za pronalazak komada koji će obilježiti nadolazeću sezonu. Bilo da preferirate ležeran urbani stil, klasičnu eleganciju ili modne detalje koji privlače poglede, raznolika ponuda brendova omogućuje da pronađete nešto za sebe i svoj stil.

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Black Friday ponuda dostupna je od 26. do 29. studenoga 2026. u svim Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama, kao i putem online trgovine i mobilne aplikacije. Popust od 30 % ostvaruje se uz uvjet kupnje od 30 eura, a već je obračunat i uključen u prikazanu cijenu artikla. Ponuda se ne odnosi na artikle iz Special Prices ponude i Kiko Milano.

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Četiri dana, omiljeni brendovi i 30 % popusta - pravo je vrijeme za Black Friday shopping! FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6 FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6 FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207 FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93 FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1 FASHION&FRIENDS TOWER , Janka Polić Kamova 81A, Rijeka FASHION&FRIENDS MAX PULA , Ulica Stoja 14A, Pula

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DIESEL ARENA CENTAR, Vice Vukova 6 CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6 CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6 TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93 TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1 TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

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