Od 26. do 29. studenoga osvježite garderobu uz posebne Black Friday pogodnosti – 25 % popusta na cjelokupnu kupnju, uključujući već snižene artikle iz Special Prices ponude, te 30 % popusta u XYZ Online Outletu.

icon-expand icon-close icon-close XYZ FOTO: Promo

Black Friday donosi odličnu priliku za pronalazak novih modnih favorita i osvježenje garderobe uz omiljene dizajnerske brendove. Od 26. do 29. studenoga XYZ priprema 25 % popusta na cjelokupnu kupnju, i to u trgovinama, online i putem mobilne aplikacije. Dodatna pogodnost posebno će razveseliti ljubitelje dobrih shopping prilika – popust vrijedi i na već snižene artikle iz Special Prices ponude, pa je ovo idealan trenutak za odabir komada s liste želja po još povoljnijim cijenama.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

XYZ okuplja renomirane međunarodne modne brendove čiji se različiti stilovi i estetike susreću u ponudi za žene i muškarce. Od suvremenih odjevnih kombinacija i bezvremenskih klasika do upečatljivih modnih dodataka i obuće, ponuda donosi brojne mogućnosti za kreiranje osobnog stila i pronalazak komada koji će obilježiti sezonu. Bilo da tražite svakodnevne modne favorite ili posebne komade koji će podići svaku kombinaciju, Black Friday idealna je prilika da ih odaberete uz dodatnu pogodnost.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

icon-expand XYZ FOTO: Promo

Dodatno iznenađenje očekuje vas u XYZ Online Outletu, gdje tijekom Black Friday razdoblja vrijedi čak 30 % popusta na cjelokupnu kupnju. Tako će ljubitelji mode i dobrih prilika imati još jedan razlog za istraživanje ponude i pronalazak svojih novih favorita.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

icon-expand XYZ FOTO: Promo

Black Friday ponuda traje od 26. do 29. studenoga 2026. i dostupna je u XYZ trgovinama u Zagrebu (Arena Centar) i Splitu (City Center one), kao i online putem XYZ webshopa i mobilne aplikacije. Popust od 25 % vrijedi na cjelokupnu kupnju, uključujući već snižene artikle iz Special Prices ponude, dok se u XYZ Online Outletu ostvaruje 30 % popusta na cjelokupnu kupnju. Ponuda se ne odnosi na brendove Coach, Longchamp i Golden Goose.

icon-expand XYZ FOTO: Promo