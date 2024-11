Blagdani u Gradu - Kad zimski Dubrovnik zablista

I dok je Dubrovnik širom svijeta poznat po svojim ljetnim festivalima, zimski Dubrovnik otkriva drukčiju, ali jednako očaravajuću kulisu. Stradun, okružen kamenim zidinama koje zimi obasjava sunce i svjetlost blagdanskih ukrasa, odiše posebnom toplinom koja izvire iz srca grada i njegovih ljudi. Usred zime, Dubrovnik i dalje ostaje topao – svaki kamen, svaka ulica, svaka blistava lampica priča priču o gostoprimstvu, radosti i miru.

Stradun je oduvijek bio srce Dubrovnika, njegova najljepša pozornica svakog svečanog trenutka. Zamislite sada Stradun u sjaju adventskih lampica, kao svjetlosnu rijeku koja nas vodi prema toplini blagdana. Baš kako je Zucchero opjevao Under the moonlight", i u ovoj zimskog čaroliji pridružit će mu se Toni Cetinski, kako bismo zajednički otpratili staru godinu i dočekali novu, ispunjeni pjesmom i radošću.

U ponoć, kada ispratimo posljednje sekunde 2024. godine, Stradun će biti naš zagrljaj, a svaki napjev i svjetlost lampica naš je novi početak. Okruženi zajedništvom, čista srca i uz osmijehe, pozdravit ćemo dolazak 2025. godine.

No, blagdanski Dubrovnik čeka nas i mnogo prije Silvestrova! Već 30. studenog, Dubrovački zimski festival donosi prve tonove blagdana uz Jelenu Rozgu i svečano otvorenje. Glazbeni program protegnut će se kroz prosinac s čak 13 koncerata. Od nastupa Đanija Stipaničeva s klapama Ragusavecchia i More, preko Matije Cveka sve do Torta partyja, tradicionalnog humanitarnog događaja uz energiju Luke Nižetića i večernji rock Psihomodo Popa, adventska će čarolija ispuniti Stradun osmijehom i veseljem.