Boris Hanžeković memorijal 24.-26. lipnja Odbrojavaju se zadnji dani do atletskog spektakla u srcu grada

Atletske večeri uz Gradske fontane započinju u srijedu, 24. lipnja, u 18 sati, kad Zagreb City Challenge donosi skok u vis na kojem će nastupiti Svjetska prvakinja Jaroslave Mahučih . Dan kasnije, publiku na istoj lokaciji na Memorijalu Ivan Ivančić , s početkom u 19.15 sati očekuje nastup vrhunskih imena bacača kugle sa svjetske atletske scene, a posebnu težinu natjecanju daju Joe Kovacs i Tom Walsh, višestruki osvajači medalja s Olimpijskih igara i svjetskih prvenstava.

Vrhunac trodnevnog programa slijedi u petak, 26. lipnja, od 17 sati, na stadionu Sportski park Mladost, gdje će se održati glavni miting memorijala - tradicionalni Memorijal Borisa Hanžekovića. Taj dan donosi najbogatiji natjecateljski program i nastupe najvećeg broja disciplina, uz dolazak brojnih svjetskih atletskih zvijezda.

Publika će imati priliku uživo pratiti i nastupe brojnih drugih međunarodnih zvijezda, među kojima su: Cordell Tinch, Emma Zapletalova, Kristjan Čeh, Shaunae Miller-Uibo i drugi osvajači medalja s najvećih svjetskih natjecanja. Jedna od zvijezda ovogodišnjeg Mitinga je i Elaine Thompson-Herah, jedna od najboljih atletičarki svih vremena i najbrža žena na svijetu, peterostruka olimpijska pobjednica i jedina trkačica u povijesti koja je na dvjema uzastopnim Olimpijskim igrama osvojila zlatne medalje i na 100 i na 200 metara.