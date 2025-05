Brže i ljepše tamnjenje? Ovaj dodatak prehrani sve češće viđamo u torbama za more

Pomažu li beta-karoten kapsule u tamnjenju?

Korištenje beta karoten kapsula prije i za vrijeme izlaganja suncu može biti odličan dodatak njezi kože. One omogućuju postepeno i ravnomjerno tamnjenje, pomažući tijelu da se iznutra pripremi za UV zračenje.



No, važno je istaknuti da beta-karoten nije zamjena za kremu za sunčanje! On podržava kožu, ali ne blokira UV zrake. Preporučuje se započeti s uzimanjem 2 do 4 tjedna prije izlaganja suncu, i to u preporučenim dozama – najbolje u konzultaciji s farmaceutom ili liječnikom.



Također, proizvodi poput krema s beta karotenom ili kapsula za tamnjenje koje sadrže prirodne pigmente mogu dodatno pojačati vizualni učinak preplanulosti.

Priprema kože za sunce – kako kombinirati dodatke i njegu

Za optimalan rezultat, važno je kombinirati dodatke prehrani i hidrataciju, te zaštitu od sunca. Kombinacija beta-karoten dodataka, redovitog unosa vode i kvalitetne kreme za sunčanje stvara temelj za prirodno tamnjenje kože bez rizika.



Proizvodi poput ulja od mrkve za tamnjenje dodatno mogu pomoći u pojačavanju nijanse tena, ali i pružanju nježne njege tijekom sunčanja. Ipak, razlika između prirodnog tamnjenja i samotamnjenja je velika – samotamnjenje je trenutno i estetsko, dok prirodno tamnjenje zahtijeva vrijeme i pravilnu njegu.

Što izbjegavati i na što paziti?

Iako želimo brz rezultat, prekomjerno izlaganje suncu bez zaštite može ozbiljno oštetiti kožu. Česta je zabluda da tamnjenje bez kreme djeluje brže – zapravo, to dovodi do opeklina i ubrzanog starenja kože.



Također, važno je ne kombinirati visoke doze beta-karotena s drugim dodacima poput vitamina A ili E bez savjetovanja sa stručnjakom. Prekomjerno unošenje može imati suprotan učinak.

Zaključak i preporuka proizvoda

Zdravo tamnjenje ne događa se preko noći. Umjesto agresivnog izlaganja suncu i izbjegavanja zaštite, odaberite pametan pristup koji kombinira njegu iznutra i izvana.



Beta-karoten kapsule pomažu koži da se postupno pripremi za sunce, čime se smanjuje rizik od opeklina i osigurava ravnomjerna, zlatna preplanulost. S vanjske strane, nezaobilazni su proizvodi poput kreme za sunčanje s visokim SPF-om (30+), ali i prirodnih boostera tena poput ulja za ubrzano tamnjenje i popularne marmelade za tamnjenje.



Za one koji žele brzo tamnjenje na suncu, a pritom žele zaštititi i nahraniti kožu, ova kombinacija je idealan izbor.

Preporučeni proizvodi s Pharmeria.hr:

Beta-karoten kapsule

Sprej za sunčanje SPF 30+

Marmelada za tamnjenje

Sve proizvode možete pronaći u online ljekarni Pharmeria.hr – vašem pouzdanom partneru za njegu kože prije, tijekom i nakon sunčanja.