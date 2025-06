BSH najavio veliki event na Jarunu uz Hot Since 82 i Jorisa Voorna

Samo njgov nastup u dubrovačkom Revelinu u sklopu Cerclea pogledajo je više od 15 milijuna ljudi. S druge strane, Joris Voorn stiže iz Nizozemske i u pitanju je jedan od najtraženijih tech house DJ-a današnjice koji ostavlja dubok trag iza sebe, bilo da nastupa po festivalima ili u klubovima. Ova kombinacija britanske i nizozemske elektroničke škole donijet će domaćoj publici jedinstvenu noć koju bi trebala pamtiti zauvijek.

U prodaji su ulaznice za ovaj BSH Jarun događaj, za one +18 godina early bird cijena je 16 eura s ulaskom do 18.30, a 19 eura s ulaskom do 20 sati. U prodaji su i VIP ulaznice za one s +21 godinom, a cijena je 25 eura s ulaskom do 18.30, te 28 eura s ulaskom do 20 sati. Možete kupiti i backstage ulaznice, a cijena je 40 eura s ulaskom do 18.30, te 43 eura s ulaskom do 20 sati. I ovaj kontigent ulaznica je za osobe iznad 21 godine života. Sve ulaznice možete kupiti u sustavu Entrio.hr.