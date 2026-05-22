Burger, tortilje i dobra ekipa: Laura Gnjatović stiže u nove BBQ majstorije sa Špičekom

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas nova doza roštiljskih inspiracija, mirisa dima, sočni zalogaji, a stiže i gošća koja će definitivno donijeti posebnu energiju.

Chefu Tomislavu Špičeku ovoga se puta pridružuje Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, a uz njezinu spontanost i šarm, roštiljanje postaje upravo ono što i treba biti, opušteno i veselo druženje uz finu hranu.