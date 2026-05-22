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Burger, tortilje i dobra ekipa: Laura Gnjatović stiže u nove BBQ majstorije sa Špičekom

Druga epizoda nove sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom na rasporedu je u subotu u 22.30 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 15.15 sati

RTL.hr
22.05.2026 13:10

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas nova doza roštiljskih inspiracija, mirisa dima, sočni zalogaji, a stiže i gošća koja će definitivno donijeti posebnu energiju.

Chefu Tomislavu Špičeku ovoga se puta pridružuje Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, a uz njezinu spontanost i šarm, roštiljanje postaje upravo ono što i treba biti, opušteno i veselo druženje uz finu hranu.

Laura Gnjatović i Tomislav Špiček
Laura Gnjatović i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Na meniju je favorit svakog druženja na otvorenom: BBQ burger & tortilla set. Ovoga puta priprema se sočan burger s roštilja, bogati dodaci i mali twist: umjesto klasičnog peciva ili lepinje, chef Špiček kvalitetni TANN Beef Burger iz SPAR ponude umata u SPAR tortilju.

Laura Gnjatović i Tomislav Špiček
Laura Gnjatović i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Uz nekoliko praktičnih savjeta i kvalitetne sastojke, chef Špiček i Laura pokazuju kako priprema odličnog BBQ obroka ne mora biti komplicirana da bi ispala stvarno ukusno.

A kako biste i vi kod kuće uvijek imali kvalitetne sastojke za Špičekove kreativne BBQ recepte, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Laura Gnjatović i Tomislav Špiček
Laura Gnjatović i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Ako želite pogledati epizode prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve su dostupne klikom na link.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska

spar hrvatska tomislav špiček
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