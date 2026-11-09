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Četiri bočice. Četiri umjetnička djela. 90 godina jedne ikone.

Orangina svoj veliki jubilej obilježava limitiranom kolekcijom inspiriranom kultnim francuskim plakatima.

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09.11.2026 14:14
Orangina
Orangina FOTO: Promo

Postoje pića koja prije otvaranja nikada ne biste trebali protresti. A postoji Orangina, koja već 90 godina traži upravo suprotno. Taj mali pokret rukom postao je gotovo jednako prepoznatljiv kao i njezina zaobljena staklena boca. Protresite je, pustite da se pulpa naranče pomiješa s ostatkom napitka i tek je onda otvorite. Ono što je počelo kao neobična karakteristika proizvoda s vremenom je postalo ritual, a ritual dio identiteta jednog od najprepoznatljivijih europskih pića.

Orangina
Orangina FOTO: Promo

Orangina ove godine slavi 90. rođendan, a njezina priča, koja je započela 1936., puno je više od povijesti jednog pića. U njoj se susreću Mediteran, naranče, francuski dizajn, umjetnost i upečatljive reklamne kampanje.

Ključan trenutak dogodio se pedesetih godina, kada Orangina dobiva malu zaobljenu bocu čiji oblik i tekstura podsjećaju na naranču. Umjesto da skriva pulpu koja se prirodno taloži na dnu, brend ju je pretvorio u svoju posebnost. Bocu treba protresti, a jednostavna uputa postala je dio iskustva konzumacije i karaktera Orangine.

Orangina
Orangina FOTO: Promo

U isto vrijeme počinje važna kreativna suradnja s francuskim grafičkim umjetnikom i dizajnerom plakata Bernardom Villemotom. Njegove jednostavne forme, intenzivne boje i prepoznatljive ilustracije desetljećima su oblikovale vizualni svijet Orangine. Njegovi radovi s vremenom su prerasli reklamnu funkciju i postali dio kulturne baštine brenda.

Orangina
Orangina FOTO: Promo

Upravo toj povijesti Orangina se vraća za svoj 90. rođendan. Posebno izdanje Orangina Villemot Collection donosi četiri staklene bočice inspirirane njegovim povijesnim radovima. Ilustracije obavijaju prepoznatljivu bocu, pretvarajući ambalažu u malo platno za umjetnost.

Orangina
Orangina FOTO: Promo

Kroz 90 godina mijenjali su se moda, glazba, dizajn i generacije koje su pile Oranginu. No neke stvari ostale su iste: naranča, pulpa, mjehurići, zaobljena boca i onaj pokret prije otvaranja. Devedeset godina poslije Orangina pokazuje da ne moraš mijenjati ono što te čini drukčijim da bi ostao relevantan. Ponekad je dovoljno samo dobro protresti stvari.

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