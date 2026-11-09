Četiri bočice. Četiri umjetnička djela. 90 godina jedne ikone.

Postoje pića koja prije otvaranja nikada ne biste trebali protresti. A postoji Orangina, koja već 90 godina traži upravo suprotno. Taj mali pokret rukom postao je gotovo jednako prepoznatljiv kao i njezina zaobljena staklena boca. Protresite je, pustite da se pulpa naranče pomiješa s ostatkom napitka i tek je onda otvorite. Ono što je počelo kao neobična karakteristika proizvoda s vremenom je postalo ritual, a ritual dio identiteta jednog od najprepoznatljivijih europskih pića.

Orangina ove godine slavi 90. rođendan, a njezina priča, koja je započela 1936., puno je više od povijesti jednog pića. U njoj se susreću Mediteran, naranče, francuski dizajn, umjetnost i upečatljive reklamne kampanje.

Ključan trenutak dogodio se pedesetih godina, kada Orangina dobiva malu zaobljenu bocu čiji oblik i tekstura podsjećaju na naranču. Umjesto da skriva pulpu koja se prirodno taloži na dnu, brend ju je pretvorio u svoju posebnost. Bocu treba protresti, a jednostavna uputa postala je dio iskustva konzumacije i karaktera Orangine.