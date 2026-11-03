Četvrtak je novi petak: u centru Zagreba počinje zimski party koncept koji spaja glazbu, koktele i druženje

Tko kaže da se za dobar izlazak mora čekati vikend? Zagreb ove zime dobiva još jedan razlog da četvrtak postane omiljeni dan u tjednu. Nakon uspješnih ljetnih druženja pod otvorenim nebom, SUB ROSSA vraća se u novom, zimskom izdanju, donoseći savršenu kombinaciju dobre glazbe, koktela i opuštenih susreta u samom centru grada u Stellar Boutique Modules, koji svakog četvrtka od 17 do 22 sata postaje nezaobilazna afterwork destinacija za sve koji radni dan žele završiti na nešto drukčiji način.
Zamislite četvrtak bez žurbe kući nakon posla. Umjesto uobičajene rutine, čeka vas omiljeno društvo, koktel u ruci, glazba koja stvara atmosferu i osjećaj da je vikend već počeo. Upravo je to ideja koja stoji iza koncepta SUB ROSSA WINTER EDITION, zamišljenog kao novi gradski ritual koji spaja najbolje od opuštenog druženja i večernjeg izlaska.
Od ljetnog rooftopa do zimskog gradskog hotspota
Nakon što je tijekom toplijih mjeseci okupljala ljubitelje dobre atmosfere na Stellarovu rooftopu s pogledom na zagrebačku katedralu i gradske krovove, SUB ROSSA sada seli u intimniji ambijent hotelskog lobbyja. Uz posebno osmišljen zimski dekor, ugodnu atmosferu i pažljivo odabranu glazbu, Stellar dobiva novo lice, ono urbanog mjesta susreta na kojem se ostaje dulje nego što se prvotno planiralo.
Iako se nalazi unutar hotela, SUB ROSSA nije rezervirana samo za hotelske goste. Upravo suprotno, njezina je ideja otvoriti vrata Stellara Zagrepčanima i svima koji žele otkriti novo mjesto za druženje u centru grada. Jer suvremeni hoteli odavno više nisu samo mjesta za noćenje, nego sve češće postaju važan dio gradske lifestyle scene.
Glazba koja prati atmosferu, a ne diktira tempo
Za prepoznatljivi glazbeni potpis SUB ROSSE zaduženi su Danijel Turk i Viktor, članovi kolektiva Atlantida, koji uz njih čini i Einfakinn. Riječ je o ekipi koja je svojim klupskim programom osvojila nagradu Ambasador za najbolju novu klupsku večer, a poznata je po glazbenom izričaju koji spaja organic, afro, deep i melodic house.
Danijel Turk, ujedno autor, urednik i voditelj Radioteke na Drugom programu Hrvatskoga radija, te Viktor, DJ, producent i autor vizualnog identiteta Atlantide, u Stellar donose glazbenu selekciju koja prati raspoloženje večeri.
Od laganijih chillout i downtempo ritmova u ranim satima do zavodljivih deep house melodija i energičnijih afro house beatova kako večer odmiče, glazba je zamišljena kao savršena kulisa za razgovor, druženje i spontani ples. Upravo ta neopterećena atmosfera čini SUB ROSSU drukčijom od klasičnih klupskih izlazaka.
Cijelu priču zaokružuje ponuda koktela i drugih pića po promotivnim cijenama, što je još jedan dobar razlog da se nakon radnog dana okupite s kolegama ili prijateljima i prepustite večeri bez velikih planova.
Adventska druženja i novogodišnji party
Zimsko izdanje donosi i niz posebnih tematskih događanja. Kako se Zagreb bude približavao adventskom razdoblju, SUB ROSSA će nastaviti okupljati ljubitelje dobrih gradskih druženja uz posebne tematske četvrtke i blagdansku atmosferu. Dva datuma za koje se uvijek traži odlično mjesto za proslavu svakako su i 24. te 31.12. Na Badnjak i Staru godinu u rasporedu su eventi na kojima će uz DJ-a biti i gosti iznenađenja pa su definitivno odlična prilika za posljednja zajednička druženja u godini.
Detalji posebnih događanja i njihove satnice bit će objavljivani na Instagram profilu @maistra_city_vibes.
U gradu u kojem se stalno traže nova mjesta za kavu, koktel i druženje, SUB ROSSA donosi jednostavan, ali privlačan koncept: ne morate čekati vikend, poseban povod ni veliku organizaciju da biste uživali u dobrom izlasku. Dovoljno je okupiti društvo i svratiti u Stellar.
Zato već idući četvrtak zamijenite uobičajenu afterwork rutinu dobrom glazbom, koktelima i druženjem u centru Zagreba. Pozovite kolege, dogovorite susret s prijateljima i otkrijte zašto bi SUB ROSSA WINTER EDITION mogla postati vaš novi omiljeni gradski ritual. Ulaz je slobodan, a rezervacije nisu obvezne, no preporučuju se.