Check-In Identity: Nova FASHION&FRIENDS kampanja za jesen/zimu 2025

Glavna pozornica nove Fashion&Friends kampanje za jesen/zimu 2025., pod nazivom Check-In Identity, smještena je u prostor gdje se susreću i isprepliću identiteti, životne priče i različiti stilovi. U tom okruženju Fashion&Friends zajedno sa svojim akterima istražuje odnos između mode i identiteta, pokazujući da stil može biti putovnica koja briše sve granice.

icon-expand F&F FOTO: Promo

Kampanja naglašava ideju da je osobni stil univerzalni jezik kojim pokazujemo tko smo. Svaki putnik" u vizualnom narativu predstavlja jednu od modnih energija koje obilježavaju sezonu jesen/zima 2025. – od moćne ženstvenosti i prepoznatljivog Power Femme stava kroz Liu Jo, Guess i Patriziu Pepe, do buntovnog i ležernog Soft Grunge izraza u interpretaciji Diesel, Scotch & Soda i Desigual kolekcija. Tu je i futuristički duh Techcore estetike kroz Hugo, Calvin Klein i Armani Exchange, ali i tamna elegancija pravca Romantic Goth koju nose Guess, Replay i Karl Lagerfeld.

icon-expand F&F FOTO: Promo

Dinamičan ritam kolekcije dodatno oblikuje Gorp Core estetika – spoj funkcionalnosti i prirodnog duha kroz Superdry, Timberland i Replay, zatim Modern Formal, kao novo čitanje poslovnog koda uz Boss i Tommy Hilfiger, dok Luxe Sport pokazuje kako Premiata, Guess i New Balance jednako pripadaju ulici i luksuznoj sceni. Na kraju, Normcore vraća jednostavnost i minimalizam kroz Levi's, Calvin Klein i Replay.

icon-expand F&F FOTO: Promo

Različiti akteri ove modne priče donose snagu, slobodu i samopouzdanje, unoseći futurizam i lakoću kretanja. Zajedno grade kontraste i ravnotežu koji najbolje oslikavaju suvremeni identitet.

icon-expand F&F FOTO: Promo

Kampanja je snimljena ispred hangara tvrtke Prince Aviation, najveće regionalne kompanije za charter letove poslovnih zrakoplova, na aerodromu Nikola Tesla. Elementi piste te interijera i eksterijera aviona korišteni su kao vizualni simboli odlaska iz stare i dolaska u novu sezonu. No, umjesto da naglašavaju granice, oni postaju metafora osobne transformacije, novog početka i modnog izraza bez ograničenja.

icon-expand F&F FOTO: Promo

Check-In Identity poziv je na putovanje za koje vam nije potrebna karta – dovoljan je vaš osobni stil.

Boarding now. One terminal, infinite looks.

icon-expand F&F FOTO: Promo