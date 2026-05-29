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Chef Tomislav Špiček i Matija Kačan pripremaju premium BBQ za istinske gurmane

Treća epizoda četvrte sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom na rasporedu je u subotu u 21.50 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 14.00 sati!

RTL.hr
29.05.2026 10:39

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas još jedna doza pravog BBQ užitka, vrhunski sastojci i recepti koji će inspirirati sve ljubitelje roštilja.

Chefu Tomislavu Špičeku ovoga se puta pridružuje glumac Matija Kačan, kojeg gledatelji poznaju iz RTL-ove serije 'Divlje pčele' te kao voditelja kviza 'Tko bi rekao'. Uz dobru atmosferu, odličnu ekipu i neizostavan miris dima, ova epizoda donosi sve što jedan pravi BBQ vikend treba imati.

Matija Kačan i Tomislav Kačan
Matija Kačan i Tomislav Kačan FOTO: Pavao Bobinac

Na meniju je ovoga puta sveti gral svakog istinskog ljubitelja roštilja, sočni TANN Ribeye steak iz SPAR programa, pečen na grillu, izuzetan komad mesa koji traži malo pažnje, ali nikakvog kompliciranja.

Uz glavno jelo, chef Špiček priprema i priloge koji prolaze baš u svakoj prilici: grilano povrće, punjene šampinjone te lagano prepečeni SPAR Baguette sa začinskim biljem, idealan dodatak svakom BBQ tanjuru.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Slatki završetak s BBQ potpisom

A kako nijedno ozbiljno druženje uz roštilj ne završava bez nečeg slatkog, chef je pripremio i desert s grilla. Na redu su SPAR Marshmallow pečeni na roštilju, servirani s preljevom od meda i sitno nasjeckanim orašastim plodovima, jednostavno, efektno i baš onako kako ljetni BBQ desert treba izgledati.

Uz nekoliko praktičnih savjeta i provjerene trikove, chef Špiček i svestrani Matija pokazuju kako vrhunski BBQ ne mora biti rezerviran samo za profesionalce, nego se uz kvalitetne sastojke iz SPAR ponude lako može pripremiti i kod kuće.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Ako se i sami želite okušati u rekreiranju slasnih i kreativnih Špičekovih BBQ majstorija, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Ako želite pogledati epizode prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve su dostupne klikom na link.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska.

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