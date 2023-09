Content marketing danas je jedna od najrelevantnijih strategija ako želite biti vidljivi online

Content marketing fokusiran je na povećanje prodaje proizvoda ili usluga tako da pruži vašem potencijalnom klijentu točno ono što traži baš u trenutku u kojem to traži. Zvuči jednostavno i logično, zar ne? No, kao i u svemu, nema laganog puta do visokih prihoda.

Za implementaciju content marketinga koji će vam zaista omogućiti željene prihode morate imati dobru marketinšku strategiju. Dobra marketinška strategija omogućuje kreiranje sadržaja koji angažira čitatelja, koji mu daje do znanja da ste stručnjak u svom području te da vam može vjerovati odnosno da ćete ispuniti ono što ste obećali. Uz pomoć pažljivo napisanog sadržaja stvarate osjećaj nužnosti i bliskosti između čitatelja i vaše tvrtke. Dobro napisan sadržaj ne samo da mora angažirati čitatelja nego ga treba pretvoriti u kupca.

Važnost content marketinga za poslovanje

Ako pogledate bilo koju reklamu na televiziji ili poslušate reklamu na radiju, oglas u tiskovinama – svi su bazirani na jednosmjernoj, pasivnoj komunikaciji. Te platforme imaju ograničen prostor i vrijeme u okviru kojeg stvarate uvjerljive i privlačne poruke za koje se nadate da će privući pozornost gledatelja, a u isto vrijeme nemate baš mnogo prostora pokazati publici na koji način ste drukčiji od konkurencije. Još jedan nedostatak skriva se u činjenici da ne možete s točnošću izračunati koliki povrat su vam donijele oglašivačke investicije na tim kanalima i pouzdajete se u stručnost i znanje osobe koja ih je kreirala.

Danas, kad je internet zauzeo velik dio naših života, a društvene mreže postale jedan od glavnih načina na koji komuniciramo, imamo mogućnost ostvarivanja direktne veze sa svojom publikom i pri tome možemo iskoristiti i vrijeme i formu koji su nam potrebni.

Tu na scenu stupa strategija content marketinga uz pomoć koje planiramo, stvaramo i plasiramo sadržaj koji je lako razumljiv i koristan našem ciljnom tržištu. Na taj način, umjesto prikazivanja oglasa na televiziji mjerenog u sekundama, u mogućnosti smo stvoriti jedinstvenu priču o brendu, proizvodu ili usluzi koja je zanimljiva i koja baš poput romana zaokuplja čitatelja koji je upija.

Takav sadržaj je informativan, a opet zanimljiv te čitatelj ima osjećaj kao da komunicira s bliskom osobom. Kad na takav način prvi put pristupite osobi, položili ste dobar kamen temeljac za posebnu komunikaciju koja na prirodan način privlači publiku i predstavlja vaš brend kao dio njihova života, poput prijatelja na društvenim mrežama ili portalima.

Content marketing danas je jedna od najrelevantnijih strategija ako želite biti vidljivi online, jer on ne samo da ima moć prikazati vaš brend mnogo većem broju ljudi koji treba vaš proizvod ili uslugu nego ima i moć da uz pomoć sadržaja, slika i videa stvori posebno duboke veze između vaše publike i brenda.

Content marketing i SEO

Google ima cilj pružiti svojoj publici iskustvo pretraživanja u kojem im se prikazuje ono što su tražili u nekoliko klikova, a što će prikazati prvo, ovisi o kvaliteti sadržaja.

Uspješna strategija optimiziranja za pretraživače zahtijeva stalan trud kreiranja sadržaja koji je vašoj publici relevantan, a opet strukturiran prateći pravila koja algoritam tražilice razumije, relevantan za vašu publiku i dovoljno dobro strukturiran da zadovolji tražilice.

Bitno je za koga pišete, što pišete te kada i kako ćete sadržaj distribuirati. Ako to radite na ispravan način, uz pomoć content marketinga, vaše stranice napredovat će prema prvim pozicijama prikazivanja publici koja pretražuje ključne riječi koje ste u sadržaju koristili, što će rezultirati povećanom vidljivošću vašeg brenda, usluga, proizvoda i organskim prometom upućenim prema vašoj stranici. Ako vas zanima kako iskoristiti content marketing, kliknite na sljedeći link: https://www.whitepress.com/hr/baza-znanja/1197/sto-je-content-marketing-zasto-je-vazan-i-kako-ga-mozete-iskoristiti .

Dobro ste pretpostavili, za postizanje rezultata potrebno je uložiti popriličnu količinu znanja, truda i vremena, no promet koji će Vas Google nagraditi zasigurno je vrijedan svega toga.