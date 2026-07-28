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Dalmaland 1. i 2. kolovoza slavi 9. rođendan uz prvi drone show u regiji, pjena party, produženo radno vrijeme i dva dana vrhunske zabave

Najveći obiteljski fun & water park u Dalmaciji ove godine obilježava svoj 9. rođendan, a tim povodom 1. i 2. kolovoza priprema dvodnevnu proslavu ispunjenu zabavom, glazbom, atrakcijama i posebnim iznenađenjima za sve generacije.

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28.07.2026 14:55
Dalmaland
Dalmaland FOTO: Matija Lipar

Posjetitelje očekuje bogat animacijski program tijekom cijelog dana, produženo radno vrijeme parkova te večernji spektakl koji će obilježiti prvi veliki drone show na ovom području, u izvedbi Mirnovec Drone Show.

Dva dana ispunjena zabavom

Rođendanski vikend donosi brojne aktivnosti za djecu i odrasle. Posjetitelji će moći uživati u natjecanjima, skokovima u vodu, mini discu, druženju s maskotama, nastupu klauna Spartanka Smotanka, pjena beach partyju uz DJ Marka i još mnogo toga.

Poseban trenutak proslave bit će tradicionalno puhanje svjećica na rođendanskoj torti maskote Funny, kada će cijeli Dalmaland zajedno otpjevati "Happy Birthday".

Vrhunac večeri rezerviran je za 21 sat, kada će nebo iznad Dalmalanda obasjati spektakularni drone show, prvi takve vrste na ovom području.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Matija Lipar

Produženo radno vrijeme

Kako bi posjetitelji imali dovoljno vremena za uživanje u svim sadržajima, tijekom rođendanskog vikenda park će raditi duže nego inače.

Vodeni park bit će otvoren od 11:00 do 20:30, dok će zabavni park raditi od 15:00 do 21:30 sati..

Posebna večernja ponuda

Od 19 sati ulaz u Fun park bit će besplatan za sve posjetitelje. Uz popularni One Ride Ticket, atrakcije će biti dostupne po cijeni od 6 eura po vožnji, što je idealna prilika za večernju šetnju, druženje, vožnju na omiljenim atrakcijama ili uživanje u bogatoj gastro ponudi.

U Fiaka Beach Baru tijekom proslave posjetitelje očekuju i kokteli po promotivnim cijenama.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Matija Lipar

Još više razloga za posjet

Osim više od 50 atrakcija u zabavnom i vodenom parku, posjetitelji mogu istražiti i novi dječji vodeni svijet Jolly Pirate Island, uživati u besplatnom parkingu te cijeli dan provesti na jednoj od najzabavnijih ljetnih destinacija na hrvatskoj obali.

Ulaznice je moguće kupiti unaprijed putem službene web stranice www.dalmaland.com ili na blagajnama na ulazu u park.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Matija Lipar

Sve informacije o programu i novostima dostupne su na službenim profilima Dalmalanda na Facebooku, Instagramu i TikToku.

Ovog ljeta Dalmaland poziva sve dosadašnje, ali i buduće posjetitelje da zajedno proslave devet godina ispunjenih smijehom, adrenalinom i nezaboravnim uspomenama.

Vidimo se 1. i 2. kolovoza u Dalmalandu!

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