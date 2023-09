Dexcom ONE sustav za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu koji pomaže u regulaciji dijabetesa...

Dijabetes je zapravo cjeloživotna bolest koja zahtijeva neprestano praćenje. Osobe oboljele od dijabetesa tipa 1 moraju uzimati inzulin i do sada su se morale ubadati u prst ili skenirati senzor kako bi očitale razine glukoze u krvi i odlučile o daljnjem tijeku liječenja. Danas su, međutim, tvrtka Dexcom i njihov hrvatski partner tvrtka MEDILAB ONE, najavile dolazak sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu Dexcom ONE u Hrvatsku.

* Fleksibilan, praktičan i diskretan: senzor Dexcom ONE prikladan je za osobe starije od dvije godine i može se nositi do 10 dana na trbuhu, nadlaktici ili stražnjici (2 – 17 godina starosti). Njegova diskretna veličina, čini ga gotovo nevidljivim ispod odjeće i ujedno je vodootporan i može se koristiti prilikom tuširanja i plivanja.

* Jednostavna primjena: sustav Dexcom ONE opremljen je jednostavnim aplikatorom senzora koji se aktivira jednim dodirom, a sve funkcije su dostupne u jednoj aplikaciji koja prikazuje trenutne podatke, kao i one iz prošlosti, te nudi videozapise za obuku za lakši početak. Dostupan je i dodatni prijemnik.

Službeni distributer sustava Dexcom ONE u Hrvatskoj je MEDILAB ONE.

"Suradnja s Dexcomom u dovođenju novog sustava za kontinuirano mjerenje Dexcom ONE, čast je i zadovoljstvo za MEDILAB ONE, no prije svega je to veliki uspjeh za osobe s dijabetesom u našoj zemlji. U vremenu u kojem moderna tehnologija igra sve važniju ulogu u upravljanju dijabetesom, kontinuirano pridonosimo kvaliteti ponuđenih rješenja. Drago nam je što možemo olakšati pristup ovom inovativnom CGM sustavu te na taj način utjecati na poboljšanje kvalitete života osoba s dijabetesom u Hrvatskoj," izjavila je Martiana Džepina, direktorica tvrtke MEDILAB ONE.