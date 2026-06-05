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Dim, sunce i mediteranski zalogaji: Influencerica Meri Goldašić u BBQ majstorijama sa Špičekom

Četvrta epizoda nove sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom na rasporedu je u subotu u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 12.15 sati

RTL.hr
05.06.2026 11:51

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas nešto malo drugačije. Uz neizostavan miris dima i dobro raspoloženje, ovoga puta glavnu riječ neće voditi meso, nego bogatstvo okusa koje donose povrće s roštilja, kvalitetni sirevi i mediteranske arome.

Meri Goldašić i Tomislav Špiček
Meri Goldašić i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Legendarnom chefu Tomislavu Špičeku pridružuje se influencerica Meri Goldašić, koju odnedavno gledamo i u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'. Budući da je i sama vegetarijanka, Meri se odlično snašla u pripremi jela koja dokazuju da roštilj može biti jednako atraktivan i bez mesa.

Zvijezda ovog izdanja bio je mediteranski grill tanjur prepun boja, mirisa i okusa koji će osvojiti čak i one najvjernije ljubitelje mesa.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Uz raznovrsno povrće sa žara i svježu salatu, chef Špiček i njegova sous chefica Meri pripremili su dvije vrste sira na grillu: SPAR Halloumi Klasik i SPAR BBQ sir za grill. Cijelu priču zaokružio je bogat dresing na bazi jogurta koji je svim sastojcima dao dodatnu svježinu i punoću okusa.

Uz nekoliko praktičnih trikova i kvalitetne sastojke, chef Špiček i Meri pokazali su kako pripremiti BBQ bez mesa koji neće ostaviti ravnodušnim ni najzahtjevnije gurmane.

Tomislav Špiček
Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

A kako biste i vi kod kuće uvijek imali kvalitetne sastojke za Špičekove kreativne BBQ recepte, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Ako želite pogledati epizode prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve su dostupne klikom na link.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska

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