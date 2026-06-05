Dim, sunce i mediteranski zalogaji: Influencerica Meri Goldašić u BBQ majstorijama sa Špičekom

Četvrta epizoda nove sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom na rasporedu je u subotu u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 12.15 sati

U novoj epizodi gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR očekuje vas nešto malo drugačije. Uz neizostavan miris dima i dobro raspoloženje, ovoga puta glavnu riječ neće voditi meso, nego bogatstvo okusa koje donose povrće s roštilja, kvalitetni sirevi i mediteranske arome.

icon-expand Meri Goldašić i Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Legendarnom chefu Tomislavu Špičeku pridružuje se influencerica Meri Goldašić, koju odnedavno gledamo i u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'. Budući da je i sama vegetarijanka, Meri se odlično snašla u pripremi jela koja dokazuju da roštilj može biti jednako atraktivan i bez mesa. Zvijezda ovog izdanja bio je mediteranski grill tanjur prepun boja, mirisa i okusa koji će osvojiti čak i one najvjernije ljubitelje mesa.

icon-expand Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac

Uz raznovrsno povrće sa žara i svježu salatu, chef Špiček i njegova sous chefica Meri pripremili su dvije vrste sira na grillu: SPAR Halloumi Klasik i SPAR BBQ sir za grill. Cijelu priču zaokružio je bogat dresing na bazi jogurta koji je svim sastojcima dao dodatnu svježinu i punoću okusa. Uz nekoliko praktičnih trikova i kvalitetne sastojke, chef Špiček i Meri pokazali su kako pripremiti BBQ bez mesa koji neće ostaviti ravnodušnim ni najzahtjevnije gurmane.

icon-expand Tomislav Špiček FOTO: Pavao Bobinac