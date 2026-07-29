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Divote Cosmetics predstavlja Hince: novo poglavlje korejske ljepote stiže u Hrvatsku

Platforma koja je Hrvatskoj otkrila korejsku clean kozmetiku prvi put ulazi u svijet makeupa, s brendom koji ljepotu ne skriva, već je naglašava.

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29.07.2026 09:34
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Promo FOTO: Promo

Divote Cosmetics, platforma zaslužna za dolazak pažljivo odabrane korejske clean kozmetike na hrvatsko tržište, otvara novo poglavlje. Stiže Hince, kultni korejski makeup brend i prvi makeup brend ikad u Divote ponudi. Nakon godina fokusa isključivo na njegu kože, ovo je trenutak u kojem Divote prvi put širi granice svoje priče.

Dvije godine, jedan razgovor koji je sve promijenio

Sve je počelo prije dvije godine, na poslovnom putovanju u Koreju. Ono što je trebao biti kratak susret pretvorilo se u prepoznavanje iste filozofije, uvjerenja da ljepota treba biti nenametljiva, osobna i vjerna onome tko smo. Od tog trenutka, cilj je bio jasan: dovesti Hince na Divote platformu, ali tek kada suradnja bude izgrađena na zajedničkim vrijednostima, ne samo na poslovnom interesu.

Hince ne dolazi u Divote zato što je makeup logičan poslovni korak, već zato što dijeli filozofiju koju gradimo od prvog dana: prirodnost, suptilnost, kvalitetu formulacija. Zdravlje kože za nas je apsolutni imperativ, makeup ne treba prikrivati kožu, nego naglasiti njezinu ljepotu i individualnost," ističe Josipa Pipunić, osnivačica Divote Cosmetics.

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Isti kriterij, svaki put

Svaki brend na Divote platformi prolazi kroz identičan test: nosi li ga Pipunić osobno, vjeruje li mu iskreno. Bez iznimki, bez trendova. Upravo zato makeup kategorija dolazi tek sada. Hince kao prvi predstavnik, prirodan nastavak priče o brendovima koji ljepotu ne skrivaju, već je ističu.

Estetika koja ne prati trendove ona ih preskače

Hince spaja minimalistički dizajn s formulama koje se grade po volji, od suptilnog glow-a do punog intenziteta, po mjeri svake osobe. Umjesto propisanog izgleda, brend nudi alat: makeup kao jezik raspoloženja i individualnog stila.

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Divote gradim kao mjesto pažljivo odabranih proizvoda kojima vjerujem. Ne biram prema popularnosti, biram prema vrijednostima koje dijelimo," zaključuje Josipa Pipunić.

Hince je debitirao u showroomu Fioru u Splitu, simboličan početak novog poglavlja Divote priče.

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