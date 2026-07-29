Divote Cosmetics predstavlja Hince: novo poglavlje korejske ljepote stiže u Hrvatsku

Divote Cosmetics , platforma zaslužna za dolazak pažljivo odabrane korejske clean kozmetike na hrvatsko tržište, otvara novo poglavlje. Stiže Hince , kultni korejski makeup brend i prvi makeup brend ikad u Divote ponudi. Nakon godina fokusa isključivo na njegu kože, ovo je trenutak u kojem Divote prvi put širi granice svoje priče.

Sve je počelo prije dvije godine, na poslovnom putovanju u Koreju. Ono što je trebao biti kratak susret pretvorilo se u prepoznavanje iste filozofije, uvjerenja da ljepota treba biti nenametljiva, osobna i vjerna onome tko smo. Od tog trenutka, cilj je bio jasan: dovesti Hince na Divote platformu, ali tek kada suradnja bude izgrađena na zajedničkim vrijednostima, ne samo na poslovnom interesu.

Hince ne dolazi u Divote zato što je makeup logičan poslovni korak, već zato što dijeli filozofiju koju gradimo od prvog dana: prirodnost, suptilnost, kvalitetu formulacija. Zdravlje kože za nas je apsolutni imperativ, makeup ne treba prikrivati kožu, nego naglasiti njezinu ljepotu i individualnost," ističe Josipa Pipunić, osnivačica Divote Cosmetics.