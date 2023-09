dm ženska utrka opet uživo na Jarunu! Pripreme s Marijom Mlinarićem već su krenule

Na pripremama za dm žensku utrku mogu sudjelovati sve ljubiteljice trčanja i aktivnog života te one koje to tek žele postati. Sve što morate ponijeti sa sobom je dobra volja i spremnost na prihvaćanje izazova - ostalo osiguravamo mi. Pripremite se za atletske treninge, treninge snage i tonizacije koji će vam osigurati kondiciju za dm žensku utrku, ali i inspiraciju da se nastavite svakodnevno kretati", izjavio je Mario Mlinarić, magistar kineziologije i voditelj priprema za dm žensku utrku.

Sudjelovati na dm ženskoj utrci možete kupnjom ulaznica koje su dostupne u prodavaonicama dm-a (do 10. lipnja) ili u dm online shopu (do 3. lipnja), a birati možete između četiri utrke. Dvije su namijenjene najmlađima, djeci od dvije do šest godina te djeci od sedam do jedanaest godina, dok će žene moći sudjelovati u natjecateljskoj i rekreativnoj utrci. Kotizacija za natjecateljsku utrku iznosi 100 kuna, za rekreativnu 50 kuna, dok je kotizacija za dječje utrke 25 kuna.

dm ženska utrka jedno je od najvećih sportsko-rekreativnih događanja u Hrvatskoj, a ovogodišnja će utrka pružiti podršku radu udruge P.I.N.K. – life s ciljem otplaćivanja ultrazvučnog uređaja za KBC Zagreb te kupnje mobilnog ultrazvuka za KBC Sestre milosrdnice. U osam utrka održanih u Zagrebu i jednoj virtualnoj utrci sudjelovalo je više od 48.000 trkačica i djece, a uz njihovu pomoć dm je donirao više od 700.000 kuna.

Sve detalje o pripremama i desetoj dm ženskoj utrci možete saznati na internetskoj stranici www.dm.hr/dmzenskautrka .