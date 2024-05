Doživite čaroliju Dalmatinskih Tradicija!

Dalmaland, vaš omiljeni tematski zabavni vodeni park, ponosno najavljuje jedinstveni događaj koji će osvojiti srca svih posjetitelja - Dalmatinske Tradicijske Igre! Već četvrtu godinu zaredom, oživljavamo duh prošlosti i pozivamo vas da se pridružite nezaboravnom iskustvu punom tradicije, smijeha i adrenalina.

Povratak korijenima kroz Dalmatinske Tradicije

U današnjem svijetu u kojem djeca sve više vremena provode pred ekranima televizora, konzola i mobitela, mi u Dalmalandu želimo vratiti čari igara iz prošlosti. Zato vas pozivamo da se pridružite našem događaju od 30. svibnja do 2. lipnja 2024. godine kako bismo zajedno uživali u izvornim dalmatinskim igrama koje su nekad bile središnji dio naše kulture.

Povezivanje kroz igre

Od potezanja konopa do skakanja u vreći, od igre graničara do karijola, od natjecanja u balunu do bacanja buća, Dalmatinske Tradicijske Igre pružit će vam priliku da se zabavite na način na koji to čine generacije prije nas. Pozivamo sve domaće i strane goste da nam se pridruže u ovoj nezaboravnoj avanturi.