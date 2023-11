Dukat započeo s novim valom pošumljavanja u okviru projekta VOLIM ŠUME!"

Djeca, učitelji, odgojitelji i zaposlenici Dukata - izvrstan tim koji zajedno pridonosi obnovi naših šuma

Ključ uspjeha ovog projekta leži u partnerstvu sa školama i učiteljima, a od lani i vrtićima i odgojiteljima iz cijele zemlje. Naime, svoje su radove na temu prijateljstva sa šumom lani na likovni natječaj poslali učenici i predškolci iz 425 osnovnih škola i 219 vrtića, a obzirom na to da iz godine u godinu raste broj pristiglih likovnih radova, u Dukatu očekuju da će do kraja 2024. posaditi ukupno 40 tisuća sadnica, dajući tako značajni doprinos obnovi šumskog fonda u Hrvatskoj. Upravo zbog povezanosti natječaja sa šumama u posljednja tri izdanja, od ove godine natječaj VOLIM MLIJEKO!" mijenja ime u "VOLIM ŠUME!" i na taj način već u nazivu projekta odražava snažnu povezanost s tematikom. Ovogodišnji je natječaj u tijeku i traje do 30. studenoga.

Također, za uspjeh projekta zaslužan je i angažman zaposlenika - volontera Dukata koji zajedno sa zaposlenicima Hrvatskih šuma, partnera projekta, drugu godinu zaredom sudjeluju u sadnji diljem Hrvatske.