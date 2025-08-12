Final sale u Fashion Company i Fashion&Friends trgovinama– sve cijene padaju!

Na sniženju su najtraženiji svjetski brendovi: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Steve Madden, HUGO, Superdry i mnogi drugi. Ljetni klasici, bezvremenski favoriti i komadi inspirirani modnim pistama sada su dostupni po cijenama koje jednostavno ne možeš zanemariti.
Bilo da tražiš lagane haljine, topove, torbe i stylish sandale koje prate tvoje ljetne dane i večeri, ili polo majice, košulje i modne dodatke koji podižu svaki muški outfit – sada je pravi trenutak da obnoviš garderobu.
FINAL SALE traje do isteka zaliha, a najpoželjniji komadi brzo nestaju – zato požuri i osiguraj svoj omiljeni brend po najboljoj cijeni.
Popusti su dostupni u trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Zadru, kao i online na fashionandfriends.com te putem mobilne aplikacije.
Ljeto je tvoje. Stil također. Iskoristi FINAL SALE – i zablistaj!
