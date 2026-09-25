Forever Young. Jakov Jozinović u novoj kampanji Fashion&Friends

Za novu kampanju Fashion&Friends zaštitno lice brenda Jakov Jozinović i manekenka Kristina Stojanović našli su se u Amsterdamu, gradu koji je savršena kulisa za priču o mladosti, spontanosti i stilu koji ne prati pravila.

Njihov dan počinje bez određenog cilja i polako se pretvara u niz malih avantura. Bicikl koji vodi u nepoznatu ulicu, kava na stepenicama, knjiga pronađena u parku, trčanje uz kanale, odabir omiljene ploče, slučajan pogled preko ramena. Ništa nije unaprijed isplanirano, ali svaki trenutak postaje dio priče.

A upravo je takav i stil nove sezone – slobodan, osoban i otvoren za promjene.