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Forever Young. Jakov Jozinović u novoj kampanji Fashion&Friends

Što se dogodi kada prestanemo planirati i jednostavno krenemo?

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25.09.2026 11:22
F&F
F&F FOTO: Promo

Za novu kampanju Fashion&Friends zaštitno lice brenda Jakov Jozinović i manekenka Kristina Stojanović našli su se u Amsterdamu, gradu koji je savršena kulisa za priču o mladosti, spontanosti i stilu koji ne prati pravila.

Njihov dan počinje bez određenog cilja i polako se pretvara u niz malih avantura. Bicikl koji vodi u nepoznatu ulicu, kava na stepenicama, knjiga pronađena u parku, trčanje uz kanale, odabir omiljene ploče, slučajan pogled preko ramena. Ništa nije unaprijed isplanirano, ali svaki trenutak postaje dio priče.

A upravo je takav i stil nove sezone – slobodan, osoban i otvoren za promjene.

F&F
F&F FOTO: Promo

Amsterdam postaje mjesto za stvaranje uspomena, a moda prirodan dio njihova dana. Jakov kroz različite modne izričaje pokazuje koliko se osobni stil može mijenjati bez gubitka vlastitog karaktera. College estetika susreće se sa suvremenim urbanim stilom, denim dobiva nove kombinacije, slojevi postaju igra, dok se effortless i artsy momenti izmjenjuju s opuštenim, mladenačkim komadima.

U kampanji Jakov i Kristina nose izbor brendova Fashion&Friends koji definiraju novu sezonu: Replay, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, HUGO, GUESS, Desigual, Superdry, Antony Morato, Liu Jo i Armani Exchange.

F&F
F&F FOTO: Promo

Od klasičnih jakni, košulja i džempera do statement detalja, mokasina i čizama, nova kolekcija donosi garderobu koja funkcionira upravo onako kako funkcionira i njihov dan – spontano, u pokretu i bez previše razmišljanja.

Vizualno, kampanja se kreće na granici između modnog editorijala i privatnog fotoalbuma. Umjesto savršeno režiranih trenutaka, kamera bilježi ono što se događa između njih – atmosferu grada, energiju dvoje mladih ljudi i modu koja se prirodno uklapa u svaki novi scenarij.

I baš kao što njihov dan spontano poprima novi ritam, tako se i njihovi modni izričaji prirodno nadovezuju jedan na drugi. Od opuštenih i mladenačkih kombinacija, preko denim komada, kožnih jakni i parki, do upečatljivih detalja i suvremenih urbanih lookova, Jakov i Kristina nose novu sezonu svatko na svoj način – osobno, s lakoćom i bez previše razmišljanja.

F&F
F&F FOTO: Promo

Jer najbolji je plan ponekad nemati plan.

Nove kolekcije poznatih brendova možete pronaći u trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku i Zadru, kao i online na fashionandfriends.com te putem mobilne aplikacije.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

DIESEL ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

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