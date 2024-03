Glavni mehaničar Formule 1 u Einhellu u pripremama za sezonu

Kako bi se pripremili za najdužu sezonu Formule 1 svih vremena, Matt Deane, glavni mehaničar, i Chris King, projektni koordinator Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a, posjetili su razvojni odjel Einhell Germany AG u bazi tvrtke u Landau ( Njemačka). Einhell je postao Official Tool Expert' Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a u siječnju 2023., od kada se mnogi bežični alati iz asortimana uspješne akumulatorske platforme Power X-Change koriste u sjedištu tima u Brackleyu i u garaži trkaćeg tima. To je zato što pouzdani alati osiguravaju sigurnost u dinamičnim situacijama u boksu, gdje svaka radnja mora biti 100% precizna i ispravna. Einhell alati, kao što je akumulatorski puhač lišća od 36 volti, pokazali su se posebno korisnima, s obzirom na to da trkaći bolidi stvaraju nevjerojatnu toplinu sve do 1000 stupnjeva Celzijusa iz motora s unutarnjim izgaranjem i korištenjem kočnica, osobito kada bolid dolazi u boks direktno s trkaće staze. Mehaničari tada moraju ohladiti kočnice što je brže moguće kako bi se izbjeglo zagrijavanje materijala kočnice do čeljusti.