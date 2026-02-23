Glumica Arija Rizvić uz chefa Špičeka naučila sve tajne savršenog junećeg gulaša s grahom

U trećoj epizodi šeste sezone Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, chefu Špičeku u kuhinji je asistirala šarmantna glumica koju pratimo u seriji Divlje pčele"

Priprema tradicionalnih specijaliteta uvijek je više od samog kuhanja, to je svojevrsni ritual koji nas vraća poznatim okusima i trenucima provedenima za obiteljskim stolom. To su jela koja se pamte po mirisu iz kuhinje i sporom krčkanju na štednjaku, dok smo kao djeca strpljivo čekali da ručak bude gotov. Takva jednostavna, domaća atmosfera osjeti se i u kuhinji chefa Tomislava Špičeka. Njegovi recepti podsjećaju koliko je važno zadržati tradiciju, ali i koliko je lako prilagoditi je vlastitom ukusu.

icon-expand Arija Rizvić i Tomislav Špiček, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Upravo takav pristup obilježava i treću epizodu gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, u kojoj se chefu Špičeku pridružuje redateljica i glumica Arija Rizvić. Iako, prema vlastitom priznanju, nije baš vješta u pripremi slanih jela, Arija se pokazala kao izvrsna pomoćnica. Nisam baš dobra u kuhinji... Ja sam više slastičarka. Stvarno radim vrhunske torte, svi to hvale. To moramo raditi, to mi moraš obećati", rekla je na početku. Ipak, vrlo se brzo snašla u ulozi sous chefa. Zajedno su pripremali juneći gulaš s crvenim grahom, jelo koje na jednostavan način spaja tradiciju i suvremeni pristup kuhanju.

Tradicionalno jelo sa zanimljivim twistom

Dok većina nas pod gulašem podrazumijeva jelo u kojem dominiraju meso i paprika, ponekad uz dodatak krumpira ili noklica, ovisno o lokalnim navikama, Špiček ponovno pokazuje da i ovaj klasik može dobiti novu interpretaciju.

icon-expand Arija Rizvići Tomislav Špiček, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Gulaš je jedno od onih jela koje ne traži mnogo objašnjenja. Polagano kuhanje, pažljivo odabrani začini i strpljenje čine temelj okusa, a dodatak crvenog graha, svježeg povrća i timijana jelu daje puniju strukturu i blagu, prirodnu slatkoću koja zaokružuje cjelinu. Riječ je o diskretnoj promjeni koja ne narušava tradiciju, već poznatom receptu daje novu dimenziju i suptilnu notu meksičke kuhinje.

Sastojci:

SPAR Baby Beef hrvatska junetina 800 g Vrtovi Hrvatske crveni luk 400 g S-BUDGET mrkva 200 g SPAR Natur*pur koncentrat rajčice (1 žličica) Vrtovi Hrvatske češnjak (3 češnja) SPAR Natur*pur lovorov list (2 komada) Crno vino 150 ml Vrtovi Hrvatske svježa rajčica 200 g Svježa zelena paprika 200 g SPAR morska sol SPAR dimljena crvena paprika (1 žličica) SPAR mljeveni papar ( žličice) SPAR timijan (po ukusu) S-BUDGET crveni grah 400 g S-BUDGET goveđi temeljac 400 ml SPAR Natur*pur peršinovo lišće (2 žlice) SPAR PREMIUM ekstra djevičansko maslinovo ulje 50 ml

Priprema:

Chef je svojoj asistentici Ariji prepustio rezanje povrća, dok se on prihvatio pirjanja crvenog luka. Nakon otprilike osam minuta, kada je luk omekšao i lagano zažutio, dodao je na kockice narezanu junetinu i pustio je da se lijepo zapeče sa svih strana. Gulaš se može raditi i sa svinjetinom, teletinom, pa čak i s piletinom, ali tada idu drugačiji začini", objasnio je Špiček.

icon-expand Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Savjetovao je i odabir pravog mesa: U SPAR-u možete pronaći već narezanu junetinu. Ovo je od plećke. Inače prakticiram vrat ili plećku za gulaš, to je najsočnije meso. But je krt i bolji je za pirjanje u komadu, za pašticadu ili slično." U gulaš su potom dodana dva lovorova lista, a nakon petnaestak minuta i koncentrat rajčice. Meso se zatim podlilo crnim vinom, a tu je čast Špiček prepustio Ariji. Za dobro jelo važno je koristiti kvalitetno vino. Nije dobro razmišljati: Ne valja za piti, stavit ćemo ga u jelo.' Treba biti dobro i kvalitetno vino", istaknuo je, začinivši jelo solju, paprom, dimljenom paprikom i timijanom. Nakon što je sve promiješao, dodao je svježe narezano povrće i podlio zagrijanim goveđim temeljcem. Pred kraj kuhanja Arija je ubacila oprani i ocijeđeni crveni grah. Gulaš se potom kuhao još oko sat vremena kako bi se svi okusi proželi. Kada je bio gotov, serviran je u duboke tanjure i posut nasjeckanim peršinovim listićima. Baš sam sretan što nam je uspjelo", zaključio je Špiček.

icon-expand Arija Rizvić FOTO: Pavao Bobinac

Savršeno. Bit će nešto od mene, jel' da?", nasmijala se Arija nakon prve žlice. Ovo je odlično!"

Dobar tek!