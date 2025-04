Herbalifeovo istraživanje otkriva da se 68% Hrvata smatra zdravima, ali način života može negativno utjecati na zdravlje imuniteta

No, zabrinjavajuće je što manje od polovice (42%) vjeruje da uzimanje dodataka prehrani doprinosi zdravlju imuniteta.

Goran Nikolić, direktor Herbalifea za jugoistočnu Europu, komentirao je rezultate ispitivanja: "Naši rezultati ističu neke pozitivne uvide o tome kako Hrvati percipiraju svoje zdravlje i poznavanje imunološkog sustava. No, postoje i neke stvari na koje treba obratiti pozornost, a koje bi s vremenom mogle utjecati na zdravlje i imunitet. Primjerice, mnogi Hrvati navode da ne jedu uravnoteženo, a veliki postotak kaže da su pod stresom i da nemaju dobru ravnotežu poslovnog i privatnog života."

Iako je ono što doprinosi zdravlju, dobrobiti i imunitetu vrlo složeno, ključnu ulogu imaju prehrana, stres i san. Uz to, zabrinjava činjenica da manje od polovice Hrvata prepoznaje ulogu dodataka prehrani u podršci imunitetu.





Svjesni smo da uz užurban način života može biti vrlo izazovno postići savršenu prehranu i uravnotežen, zdrav i aktivan način života. Dodaci prehrani tu mogu popuniti određene nutritivne praznine, a Nezavisni Herbalife Distributeri mogu pružiti podršku i zajednicu koja mnogima pomaže u ostvarivanju održivih promjena u načinu života."





