Hollywood smile: Što se krije iza kulisa bijelih zuba?

Slavne osobe su donijele trend Bleach boje koja nije prirodna boja zuba. U prirodi ne postoji osoba s takvom nijansom zuba. Nažalost to je dovelo do poistovjećivanja Hollywood smilea s trendom Bleach boje. Postoji i nekoliko nijansi Bleach boja. Bleach 1 (BL1) kao najsvjetlija boja. Možemo ju usporediti s bojom bijelog zida. Bleach 2 (BL2) je nešto tamnija, zatim Bleach 3(BL3) i Bleach 4 (BL4) koje su blago sedefaste i bliže su prirodnoj boji zuba u odnosu nijanse BL1 i BL2, ali i dalje vrlo neprirodne.

Jeste li ikada postavljali ljuskice za zube mladima koji to žele isključivo zbog trenda?

Ne, nikada nisam postavljala ljuskice samo zato što je to trend. Moj pristup je edukacija pacijenata o važnosti prirodnog izgleda i zdravlja njihovih zuba. Svi koji biraju jako svijetlu boju zubnih ljuskica moraju biti svjesni da protekom vremena ljudi stare, mijenja se boja lica, pojavljuju se bore, ten postaje tamniji, dolazi do pojave hiperpigmentacije na licu i boja zuba koja im se danas čini prihvatljiva za nekoliko godina više to neće biti. U tim slučajevima morali bi, nakon nekoliko godina, ponovno postavljati ljuskice odgovarajuće boje. Osim što dolazi do novih troškova za osobu nastaje i nova trauma za zube.

Koliko često se zubari u Rijeci susreću s pacijentima koji traže Hollywood smile?

Kao i u drugim sredinama tako se i u Rijeci susrećemo s takvim zahtjevima, ali naša je dužnost informirati pacijente o realnim očekivanjima i mogućim rizicima. Svaki zahvat mora biti prilagođen individualnim potrebama i zdravstvenom stanju pacijenta.