Hrvatski interijeri sve bliže europskim standardima: Forest Agram donosi rješenja za novu generaciju interijera

Kako Forest Agram, dio grupacije Forest Hungary, povezuje europske proizvođače s hrvatskim arhitektima, dizajnerima i proizvođačima namještaja te razvija vlastiti poslovni model prilagođen domaćem tržištu.

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Nakon gotovo dva desetljeća poslovanja Forest Agram svoju sljedeću fazu razvoja gradi na snažnijem partnerskom odnosu s proizvođačima namještaja, arhitektima i dizajnerima. Operativni direktor Nino Šimatović govori o promjenama tržišta, novim očekivanjima B2B kupaca i poslovnom modelu u kojem znanje i pouzdanost postaju jednako važni kao proizvod.

Tržište namještaja i interijera u Hrvatskoj danas izgleda bitno drugačije nego prije desetak ili petnaest godina. Kupci su informiraniji, arhitekti i dizajneri globalne trendove prate gotovo u realnom vremenu, proizvođači namještaja rade sve kompleksnije projekte, a očekivanja vezana uz kvalitetu, rokove i razinu usluge kontinuirano rastu. Promjena krajnjeg tržišta istodobno mijenja i poslovanje kompanija koje se nalaze unutar dobavljačkog lanca. Upravo na toj transformaciji svoju sljedeću fazu razvoja gradi Forest Agram, hrvatska tvrtka koja je dio grupacije Forest Hungary Kft, mađarske kompanije s više od 35 godina poslovanja. Iako je dio međunarodne grupacije, Forest Agram na hrvatskom tržištu razvija vlastiti poslovni model, prilagođen potrebama i specifičnostima domaćih partnera. Od poslovanja dominantno usmjerenog na distribuciju i dostupnost proizvoda, fokus se sve snažnije pomiče prema dugoročnom partnerstvu s proizvođačima namještaja, arhitektima, dizajnerima i drugim profesionalcima uključenima u realizaciju interijera.

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U kompaniji smatraju da se jedna od najvećih promjena dogodila upravo u očekivanjima B2B kupaca. Cijena i kvaliteta proizvoda ostaju važni, ali sve češće predstavljaju tek početnu točku poslovnog odnosa. Od dobavljača se očekuju pouzdanost, brzina, stručnost, dostupnost informacija, tehnička podrška i sposobnost razumijevanja konkretnog projekta. Poslovanje se u našem sektoru značajno promijenilo. Nekada je bilo dovoljno imati kvalitetan proizvod, dobru cijenu i osigurati njegovu dostupnost. Danas je to tek početak. Partner od vas očekuje da razumijete njegov posao, da znate s kakvim se izazovima susreće i da mu možete pomoći pronaći rješenje. Zato Forest Agram više ne želimo promatrati samo kao dobavljača. Želimo biti kompanija kojoj se partner obraća već u trenutku kada razmišlja kako nešto realizirati", ističe Nino Šimatović, operativni direktor Forest Agrama. Upravo dugoročan odnos s poslovnim partnerima vidi se kao jedan od najvažnijih elemenata budućeg razvoja kompanije.

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Promjena poslovnog modela posebno je vidljiva u načinu na koji se danas donose odluke u B2B segmentu. Proizvođači namještaja rade s kraćim rokovima, projekti su individualiziraniji, a zahtjevi krajnjih kupaca sve specifičniji. Pogreška ili kašnjenje jednog sudionika može utjecati na cijeli projekt. Zbog toga vrijednost dobavljača sve manje određuje pojedinačna transakcija, a sve više njegova sposobnost da dugoročno bude pouzdan dio poslovnog procesa. U B2B poslovanju povjerenje ne možete izgraditi jednom uspješnom prodajom. Ono nastaje kroz desetke situacija u kojima partner vidi da ste dostupni, da držite riječ i da ćete pokušati pronaći rješenje kada se pojavi problem. Upravo je ta pouzdanost nešto na čemu želimo graditi Forest Agram u godinama koje dolaze", naglašava Nino Šimatović.

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Hrvatsko tržište postalo je znatno zahtjevnije

Istodobno se mijenjaju i očekivanja krajnjih kupaca. Individualizirani interijeri, namještaj po mjeri i veća pažnja posvećena kvaliteti materijala, funkcionalnosti i dizajnu više nisu rezervirani samo za uzak segment tržišta. Takva očekivanja prenose se na cijeli poslovni lanac. Proizvođači moraju biti fleksibilniji, projektanti imaju veću slobodu, ali i veće zahtjeve, dok njihovi partneri moraju moći pratiti kompleksnost projekata. Forest Agram upravo u toj promjeni vidi prostor za daljnji razvoj. Hrvatsko tržište je sazrelo. Naši partneri danas rade projekte koji su sve zahtjevniji, a njihovi klijenti vrlo dobro znaju što žele. Inspiracija i informacije dostupne su svima i više nema velike vremenske razlike između onoga što se pojavljuje na razvijenim europskim tržištima i onoga što kupac u Hrvatskoj želi imati u svom domu ili poslovnom prostoru. To podiže očekivanja prema svima nama i tjera nas da budemo bolji", objašnjava operativni direktor.

Znanje postaje konkurentska prednost

Takvo tržište mijenja i samu definiciju konkurentnosti. Širina ponude i cijena ostaju važni, no Forest Agram sve veći naglasak stavlja na stručnost ljudi, razumijevanje proizvoda i projekata, kvalitetu logistike te sposobnost brzog odgovora na potrebe partnera. Time se poslovanje postupno odmiče od klasične uloge distributera prema modelu u kojem kompanija postaje poveznica između industrije, projektanata i proizvođača. Možete imati izvrstan proizvod, ali ako ga ne poznajete dovoljno dobro da partneru objasnite kako ga najbolje primijeniti, njegova vrijednost ostaje neiskorištena. Zato vjerujem da će znanje biti jedna od ključnih konkurentskih prednosti u našem sektoru. Tehnologije i proizvodi mogu biti dostupni mnogima, ali način na koji ih pretvarate u rješenje za klijenta ono je po čemu se kompanije razlikuju", ističe Nino Šimatović.

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Sljedeća faza Forest Agrama