Huawei pokrenuo projekt Huawei for digital Slavonia i dodijelio 80.000 eura stipendija fakultetima FAZOS...

Huawei je u Osijeku predstavio projekt Huawei for digital Slavonia koji je realiziran u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te dva osječka fakulteta - Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) i Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT). Cilj projekta jest podrška upotrebe novih znanja i tehnologija u poljoprivredi te jačanje znanja o najsuvremenijim tehnologijama.

U sklopu programa Huawei for digital Slavonia, Huawei je osigurao godišnje stipendije svim novim studentima studija Digitalna poljoprivreda koji se odvija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek te izabranim studentima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija koji su uspješno završili ovogodišnji Seeds for the Future program. Rektor sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac istaknuo je: "Iznimno nam je drago što je Huawei prepoznao važnost ulaganja u obrazovanje i svojim inicijativama pokrenuo suradnju sa Sveučilištem u Osijeku kao i fakultetima."