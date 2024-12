Idealan poklon za blagdane: Huawei pametni satovi kao prvi izbor ovog Božića

Osim što omogućuje biti u korak s obvezama uz notifikacije i podsjetnike, ovaj će sat zahvaljujući izdržljivosti baterije (do 10 dana) cjelovito upravljati zdravljem korisnika, pratiti otkucaje srca tijekom dana i kod sportskih aktivnosti , kvalitetu sna, potrošene kalorije , a najbitnije od svega – kompatibilan je i s Android i s iOS sustavom , pa koji god pametni telefon korisnik sata posjeduje neće imati utjecaja na bezbrižno i neometano korištenje.

HUAWEI Watch Fit 3 može biti vrlo zanimljiva opcija kao poklon za djecu, a toj tezi u prilog ide nekoliko značajki koje karakteriziraju ovaj prekrasan pametni sat s četvrtastim zaslonom . Zbog svog laganog dizajna s težinom svega 26 grama , prilagodljivih značajki i niza funkcionalnosti koje su pogodne i za mlađe korisnike, ovaj će sat biti idealan za one s manjim zapešćem.

Bilo da tražite poklon za one najmlađe, za članove obitelji koji cijelu godinu provedu u užurbanom načinu života ili jednostavno želite izmamiti osmijeh na lice partnera ili prijatelja, uz Huawei satove možete pronaći idealan model s osobnim dodirom koji će uljepšati nečije blagdane i uvesti ih u novu godinu s modernom tehnologijom na zapešću!

Veći model (46 mm) podržava do 14 dana trajanja baterije u maksimalnom načinu rada, dok manji model (41 mm) ima trajanje do 7 dana . Oba modela dolaze s AMOLED zaslonom i korisnim značajkama kao što su praćenje zdravlja, uključujući TruSense tehnologiju za detaljno praćenje vitalnih parametara, napredno praćenje sna te profesionalno praćenje kvalitete spavanja.

Uređaj koji utjelovljuje modernu tehnologiju s inovacijom u dizajnu je vrhunski HUAWEI Watch Ultimate – sat koji je dolaskom na tržište redefinirao standarde pametnih satova svojim inovativnim funkcijama i iznimnom izdržljivošću. Ovaj sat predstavlja ultimativni poklon za one koji žele i priznaju samo najbolje, upravo zbog svoje kombinacije luksuznog dizajna, naprednih tehnoloških mogućnosti i izdržljivom baterijom do 14 dana .

Za one koji će tražiti malo drugačiji, skuplji i bolji pametni sat koji će se isticati svojim izgledom, izdržljivošću i sveobuhvatnim značajkama za zdravlje i fitness, HUAWEI WATCH GT 5 Pro je odličan izbor za božićni poklon. Sat ima integrirani GPS koji omogućava precizno praćenje aktivnosti na otvorenom, pa korisnik može birati između trčanja, plivanja, biciklizma ili planinarenja, uz dodatnih preko 100 sportskih načina rada – idealno ako je dar namijenjen nekome tko je aktivan i stalno u pokretu. Upravo za takve avanturiste, sat je izrađen od visokokvalitetnih materijala što mu daje luksuzan izgled istovremeno ga čineći otpornim i izdržljivim u svim uvjetima korištenja. Naime, elegantno je dizajniran za formalne prilike, a opet je dovoljno robustan za sve vrste sportskih aktivnosti pa je okarakteriziran kao savršen poklon za nadolazeće vrijeme darivanja!

Uz sve navedeno, HUAWEI WATCH Ultimate poboljšava točnost u očitanju otkucaja srca tijekom napornih i zahtjevnih treninga, a uz funkciju praćenja sna od početka do kraja daje detaljne rezultate o kvaliteti i personalizirane savjete o tome na kako ostvariti najbolji mogući noćni odmor. A ako je baterija pri kraju, napredni bežični sustav brzog punjenja napunit će bateriju do 100% u roku od 60 minuta, dok ćete uz samo 10 minuta punjenja osigurati 25% napunjenosti baterije.

Ostali Huawei uređaji za savršen poklon ovih blagdana

Za sve koji blagdane svojih najbližih žele ukrasiti specijalnim najmodernijim telefonom, kao super poklon tu je flagship pametni telefon s fotografski orijentiranom serijom pod nazivom Pura. Serija Pura, modeli pametnih telefona Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra donose inovativan pristup, integrirajući fotografiju, dizajn i stil u jedinstvenu cjelinu. Za one koji će poklone birati u kategoriji tableta, preporuča se novi tablet MatePad 11.5" S, prvi Huawei tablet s revolucionarnim PaperMatte zaslonom nove generacije. Ovaj zaslon pruža izuzetne performanse, visok stupanj udobnosti za oči i omogućuje taktilniji i inspirativniji kreativni rad. Razveselite one do kojih vam je stalo darom koji će ih oduševiti!