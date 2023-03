Isplati li se angažirati profesionalnog dizajnera interijera?

Jarke i smjele boje, zlatni detalji, površine od prirodnog kamena i upečatljiva rasvjetna tijela, znate li da su ovo neki od najpopularnijih trendova dizajna interijera za ovu godinu?

Čuli ste da open space više nije u modi te da su sada hit prostori zatvorenih tlocrta? Jeste li zamijetili da je u dizajnu poseban naglasak na prirodnim materijalima i oblicima? Uočili ste da se kroz sve stilove i ideje uređenja doma provlači nit luksuza?

Sve ove novosti i trendovi vama su možda nepoznanica, ali dizajneri interijera su uvijek u iznimno informirani, žive i stvaraju u korak s novostima u svijetu interijera. S druge strane, ako vas privatno zanima tematika uređenja doma zasigurno ste upoznati s najnovijim značajkama stilova i trendova, no ako vam to nije struka, sasvim je prirodno da vam nije jednostavno spojiti zlato i jarke boje poput zelene, plave ili crvene s prirodnim elementima i daškom luksuza. Zato postoje dizajneri interijera!

Oni su stručnjaci s izraženim smislom za dizajn kojima se uvijek možemo obratiti za pomoć. Dizajneri interijera imaju vrlo oštro i obrazovano oko te razumiju kako boja, osvjetljenje, veličina te razmještaj namještaja i dekoracija utječu na kompletan dojam prostora.

Dizajnerski trikovi za bolji dom

K tome, dizajneri interijera u rukavu imaju trikove koje većini ne bi uopće pale na pamet. Primjerice, znaju da se dojam topline u dom može unijeti tapeciranim namještajem i kombiniranjem različitih tekstura, a to je brzo i jednostavno napraviti dodatkom dekorativnih jastučića na garnituru u dnevnoj sobi. To je raširena i mnogima poznata činjenica, no unatoč tome mnogi ne znaju koliko je jastučića dovoljno i koji materijali se slažu. Dizajner interijera će znati da optimalna količina ovisi o veličini vaše garniture, a to je rang od dva do šest dodatnih jastučića.

Slično je sa zavjesama oko kojih je jako lako pogriješiti. Ali dobri dizajneri interijera znaju da ako zavjese postavite što bliže stropu ili čak na sam strop, ako imate mogućnost, vizualno ćete povećati visinu prostora jer će ljudima pogled automatski bježati prema gore što aludira da vaš dom ima li visoke stropove i prostrane prozore, što su karakteristike velebnih nekretnina. Ultimativan dojam raskoši interijeru će dati zavjese od stropa pa skroz do poda koje su guste i dovoljno nabrane.

No, dizajn interijera je mnogo više od jastučića i zavjesa. Dizajn interijera je u srži vješto kombiniranje elemenata koje se međusobno nadopunjuju. Profesionalni dizajneri posjeduju moć transformiranja ljudskih života kroz ispravno oblikovanje prostora.

Povećajte vrijednost svoje nekretnine

Danas je profesionalno dizajniranje interijera raširenije i prihvatljivije nego ikada ranije, a angažiranje dizajnera ne smatra se dodatnim luksuzom već pametnim i često nužnim ulaganjem u svoju nekretninu. Zahvaljujući stručnom znanju dizajneri ne samo da će izvući maksimum od vašeg interijera, već će i povećati vrijednost vašeg doma.

Prima je moderan brend koji vjeruje da svatko ima pravo na ugodan i harmoničan dom, vikendicu, apartman ili kuću za odmor koja će vam u svakom trenutku pružiti sofisticirano utočište, daleko od svih briga vanjskog svijeta te koja je ugodno mjesto za odmor i užitak. Zato su u Prima salonima razvili uslugu – dizajn interijera.

Usluga je potpunosti prilagođena vašoj viziji i individualnim potrebama, a stručni i predani Prima dizajneri interijera pomoći će vam da u bogatoj Prima ponudi pronađete idealno rješenje za svoj interijer.

- Usluga dizajna interijera dostupna je u svakom od 56 Prima salona diljem Hrvatske, a osmišljena je kako bismo vam olakšali put do idealnog rješenja koje najbolje odgovara svim vašim željama i potrebama. Želimo vas oduševiti našom ponudom najkvalitetnijeg rješenja po najboljoj cijeni te potaknuti da podignete svoj stil života na viši nivo – rekli su izu Prima grupe, najvećeg hrvatskog proizvođača namještaja, s vlastitim dizajnom i proizvodnjom te tradicijom dugom 28 godina.

Što sve Prima usluga dizajna interijera obuhvaća?

Proces dizajna interijera sastoji se od nekoliko jednostavnih koraka:

Kontakt salona

Upoznavanje

Dogovaranje usluge

Izlazak na teren i izmjera prostora

Prijedlog idejnog rješenja

Narudžba namještaja i dekoracija

Nadzor dostave i montaže

Dekoriranje

Završni posjet

Dani dizajna interijera

Kako bi usluga dizajna interijera bila što pristupačnija i samim time dostupnija većem broju građana u Prima grupi su pokrenuli Dane dizajna interijera, odnosno dane kada u Prima salonima možete dogovoriti uslugu dizajna interijera po najpovoljnijim uvjetima te ugrabiti namještaj i dekoracije za dom uz velike uštede.

Dani dizajna interijera očekuju vas svakog mjeseca u Prima salonima i na webshopu s posebnim pogodnostima, a na rasporedu su već sada, od 9. do 14. ožujka. Očekuje vas ušteda od 20% na uslugu dizajna interijera, 30% na COCO maison dekoracije te 20-40% na tapecirane garniture.

