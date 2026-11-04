Iz Osijeka novi pristup znanstvenom promišljanju razvoja Slavonije i Baranje

Šest akademika HAZU-a, 179 autora, 76 radova i više od 400 sudionika otvorenja. Drugi Znanstveni sabor Slavonije i Baranje povezao je ozbiljan znanstveni sadržaj, životna pitanja i otvoren javni dijalog.

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Znanstveno promišljanje može biti istodobno zahtjevno, razumljivo i blisko ljudima. To je pokazao drugi Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, održan 29. i 30. listopada u Kulturnom centru Osijek, pod temom Gospodarski snažna i otporna Slavonija i Baranja – Hrana, znanje i upravljanje". Organizator Sabora je Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, koji vode akademkinja Vlasta Piližota, voditeljica Zavoda, i dr. sc. Martina Harc, upraviteljica Zavoda. Uz snažnu suorganizaciju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Grada Osijeka, obnovljeni Sabor razvija se kao trajna platforma povezivanja znanosti, gospodarstva i institucija. Sabor je održan pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, uz vrijednu podršku Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), koja je pridonijela organizaciji i sadržajnom oblikovanju programskog područja posvećenog hrani, jednom od triju ključnih razvojnih stupova Sabora.

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Knjiga sažetaka obuhvaća 76 radova i 179 autora. Svečano otvorenje okupilo je više od 400 sudionika, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Posebno su bili zastupljeni mladi – ne samo kao publika, nego kao generacija o čijim se prilikama za život i rad razgovaralo. ŠEST AKADEMIKA I TRI SCENE OZBILJNIH RAZGOVORA Na Saboru su sudjelovali akademici Davor Miličić, Ivan Petrović, Zvonimir Šipuš i Ignac Lovrek te akademkinje Helena Sablić Tomić i Vlasta Piližota. Pet ih je bilo na otvorenju, a šesti se pridružio tijekom nastavka Sabora. Kulturni centar Osijek postao je studio ozbiljnih razgovora s tri fizički oblikovane scene, posvećene povezivanju znanosti, gospodarstva i javnih politika. Razgovore je moderirao Mislav Togonal. O razvoju, ulaganjima i demografiji govorili su gradonačelnik Ivan Radić i županica Nataša Tramišak, a poduzetničku perspektivu donijeli su Marko Pipunić iz Žito Grupe i Srđan Kovačević iz Orqe. Panel o prehrambenom sustavu okupio je Marijanu Petir, Mladena Fruka, Dragana Kovačevića, Josipu Ervačić Šnajder i akademkinju Vlastu Piližotu. Složene teme, od prehrambene samodostatnosti do novih tehnologija i radnih mjesta, dobile su izravan, dinamičan i javnosti pristupačan format.

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ZNANOST KAO OSLONAC RAZVOJNIM ODLUKAMA Znanost ne može i ne treba zamijeniti donositelje odluka, ali može pružiti ono bez čega nema kvalitetnih i dugoročno održivih odluka: pouzdane podatke, kritičko promišljanje, interdisciplinarnu perspektivu i znanstveno utemeljene preporuke", poručio je potpredsjednik HAZU-a akademik Davor Miličić. Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Drago Šubarić istaknuo je važnost povezivanja istraživanja s gospodarstvom, osobito u proizvodnji hrane, razvoju autohtonih proizvoda i primjeni novih tehnologija.

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