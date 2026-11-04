Iz Osijeka novi pristup znanstvenom promišljanju razvoja Slavonije i Baranje

Znanstveno promišljanje može biti istodobno zahtjevno, razumljivo i blisko ljudima. To je pokazao drugi Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, održan 29. i 30. listopada u Kulturnom centru Osijek, pod temom Gospodarski snažna i otporna Slavonija i Baranja – Hrana, znanje i upravljanje".
Organizator Sabora je Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, koji vode akademkinja Vlasta Piližota, voditeljica Zavoda, i dr. sc. Martina Harc, upraviteljica Zavoda. Uz snažnu suorganizaciju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Grada Osijeka, obnovljeni Sabor razvija se kao trajna platforma povezivanja znanosti, gospodarstva i institucija.
Sabor je održan pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, uz vrijednu podršku Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), koja je pridonijela organizaciji i sadržajnom oblikovanju programskog područja posvećenog hrani, jednom od triju ključnih razvojnih stupova Sabora.
Knjiga sažetaka obuhvaća 76 radova i 179 autora. Svečano otvorenje okupilo je više od 400 sudionika, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Posebno su bili zastupljeni mladi – ne samo kao publika, nego kao generacija o čijim se prilikama za život i rad razgovaralo.
ŠEST AKADEMIKA I TRI SCENE OZBILJNIH RAZGOVORA
Na Saboru su sudjelovali akademici Davor Miličić, Ivan Petrović, Zvonimir Šipuš i Ignac Lovrek te akademkinje Helena Sablić Tomić i Vlasta Piližota. Pet ih je bilo na otvorenju, a šesti se pridružio tijekom nastavka Sabora.
Kulturni centar Osijek postao je studio ozbiljnih razgovora s tri fizički oblikovane scene, posvećene povezivanju znanosti, gospodarstva i javnih politika. Razgovore je moderirao Mislav Togonal. O razvoju, ulaganjima i demografiji govorili su gradonačelnik Ivan Radić i županica Nataša Tramišak, a poduzetničku perspektivu donijeli su Marko Pipunić iz Žito Grupe i Srđan Kovačević iz Orqe.
Panel o prehrambenom sustavu okupio je Marijanu Petir, Mladena Fruka, Dragana Kovačevića, Josipu Ervačić Šnajder i akademkinju Vlastu Piližotu. Složene teme, od prehrambene samodostatnosti do novih tehnologija i radnih mjesta, dobile su izravan, dinamičan i javnosti pristupačan format.
ZNANOST KAO OSLONAC RAZVOJNIM ODLUKAMA
Znanost ne može i ne treba zamijeniti donositelje odluka, ali može pružiti ono bez čega nema kvalitetnih i dugoročno održivih odluka: pouzdane podatke, kritičko promišljanje, interdisciplinarnu perspektivu i znanstveno utemeljene preporuke", poručio je potpredsjednik HAZU-a akademik Davor Miličić.
Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Drago Šubarić istaknuo je važnost povezivanja istraživanja s gospodarstvom, osobito u proizvodnji hrane, razvoju autohtonih proizvoda i primjeni novih tehnologija.
GRADONAČELNIK RADIĆ: NA DOBROM SMO PUTU, ALI ŽELIMO VIŠE
Osijek danas raste, otvara nova radna mjesta i bilježi pozitivne demografske pomake. Gotovo 55.000 zaposlenih, oko 5.000 više nego 2021., i 53 posto manja nezaposlenost pokazuju da smo na dobrom putu. Ali naši ciljevi ne završavaju na dosadašnjim rezultatima. Želimo još više ulaganja, još više prilika za mlade i još snažniji Osijek, kao pokretač razvoja Slavonije i Baranje. Zato povezujemo znanje, gospodarstvo i institucije – jer imamo razloga biti zadovoljni učinjenim, ali i ambiciju ići dalje", izjavio je gradonačelnik Ivana Radića.
OD ZNANSTVENOG PROMIŠLJANJA DO PRIMJENE
Tri stupa Sabora – hrana, znanje i upravljanje – povezuju održivu i konkurentnu proizvodnju, obrazovanje i inovacije te odgovorno upravljanje resursima. Nakon prvog Sabora 2024., posvećenog demografskoj revitalizaciji, ovogodišnje je izdanje otvorilo gospodarske preduvjete dugoročnog razvoja i ostanka stanovništva.
Ambicija osječkog Zavoda HAZU-a jest znanstvene spoznaje otvoriti širem dijalogu i približiti primjeni. Sabor zato nije samo dvodnevno okupljanje, nego prostor kontinuiranog susreta istraživanja, poslovnih iskustava i razvojnih odluka. Već sada iščekujemo sljedeći!