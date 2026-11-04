Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Promo
Oglas

Iz Osijeka novi pristup znanstvenom promišljanju razvoja Slavonije i Baranje

Šest akademika HAZU-a, 179 autora, 76 radova i više od 400 sudionika otvorenja. Drugi Znanstveni sabor Slavonije i Baranje povezao je ozbiljan znanstveni sadržaj, životna pitanja i otvoren javni dijalog.

Promo
04.11.2026 16:37
Promo
Promo FOTO: Promo

Znanstveno promišljanje može biti istodobno zahtjevno, razumljivo i blisko ljudima. To je pokazao drugi Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, održan 29. i 30. listopada u Kulturnom centru Osijek, pod temom Gospodarski snažna i otporna Slavonija i Baranja – Hrana, znanje i upravljanje".

Organizator Sabora je Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, koji vode akademkinja Vlasta Piližota, voditeljica Zavoda, i dr. sc. Martina Harc, upraviteljica Zavoda. Uz snažnu suorganizaciju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Grada Osijeka, obnovljeni Sabor razvija se kao trajna platforma povezivanja znanosti, gospodarstva i institucija.

Sabor je održan pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, uz vrijednu podršku Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), koja je pridonijela organizaciji i sadržajnom oblikovanju programskog područja posvećenog hrani, jednom od triju ključnih razvojnih stupova Sabora.

Promo
Promo FOTO: Promo

Knjiga sažetaka obuhvaća 76 radova i 179 autora. Svečano otvorenje okupilo je više od 400 sudionika, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Posebno su bili zastupljeni mladi – ne samo kao publika, nego kao generacija o čijim se prilikama za život i rad razgovaralo.

ŠEST AKADEMIKA I TRI SCENE OZBILJNIH RAZGOVORA

Na Saboru su sudjelovali akademici Davor Miličić, Ivan Petrović, Zvonimir Šipuš i Ignac Lovrek te akademkinje Helena Sablić Tomić i Vlasta Piližota. Pet ih je bilo na otvorenju, a šesti se pridružio tijekom nastavka Sabora.

Kulturni centar Osijek postao je studio ozbiljnih razgovora s tri fizički oblikovane scene, posvećene povezivanju znanosti, gospodarstva i javnih politika. Razgovore je moderirao Mislav Togonal. O razvoju, ulaganjima i demografiji govorili su gradonačelnik Ivan Radić i županica Nataša Tramišak, a poduzetničku perspektivu donijeli su Marko Pipunić iz Žito Grupe i Srđan Kovačević iz Orqe.

Panel o prehrambenom sustavu okupio je Marijanu Petir, Mladena Fruka, Dragana Kovačevića, Josipu Ervačić Šnajder i akademkinju Vlastu Piližotu. Složene teme, od prehrambene samodostatnosti do novih tehnologija i radnih mjesta, dobile su izravan, dinamičan i javnosti pristupačan format.

Promo
Promo FOTO: Promo

ZNANOST KAO OSLONAC RAZVOJNIM ODLUKAMA

Znanost ne može i ne treba zamijeniti donositelje odluka, ali može pružiti ono bez čega nema kvalitetnih i dugoročno održivih odluka: pouzdane podatke, kritičko promišljanje, interdisciplinarnu perspektivu i znanstveno utemeljene preporuke", poručio je potpredsjednik HAZU-a akademik Davor Miličić.

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Drago Šubarić istaknuo je važnost povezivanja istraživanja s gospodarstvom, osobito u proizvodnji hrane, razvoju autohtonih proizvoda i primjeni novih tehnologija.

Promo
Promo FOTO: Promo

GRADONAČELNIK RADIĆ: NA DOBROM SMO PUTU, ALI ŽELIMO VIŠE

Osijek danas raste, otvara nova radna mjesta i bilježi pozitivne demografske pomake. Gotovo 55.000 zaposlenih, oko 5.000 više nego 2021., i 53 posto manja nezaposlenost pokazuju da smo na dobrom putu. Ali naši ciljevi ne završavaju na dosadašnjim rezultatima. Želimo još više ulaganja, još više prilika za mlade i još snažniji Osijek, kao pokretač razvoja Slavonije i Baranje. Zato povezujemo znanje, gospodarstvo i institucije – jer imamo razloga biti zadovoljni učinjenim, ali i ambiciju ići dalje", izjavio je gradonačelnik Ivana Radića.

OD ZNANSTVENOG PROMIŠLJANJA DO PRIMJENE

Tri stupa Sabora – hrana, znanje i upravljanje – povezuju održivu i konkurentnu proizvodnju, obrazovanje i inovacije te odgovorno upravljanje resursima. Nakon prvog Sabora 2024., posvećenog demografskoj revitalizaciji, ovogodišnje je izdanje otvorilo gospodarske preduvjete dugoročnog razvoja i ostanka stanovništva.

Ambicija osječkog Zavoda HAZU-a jest znanstvene spoznaje otvoriti širem dijalogu i približiti primjeni. Sabor zato nije samo dvodnevno okupljanje, nego prostor kontinuiranog susreta istraživanja, poslovnih iskustava i razvojnih odluka. Već sada iščekujemo sljedeći!

Pročitaj na Net.hr
Moreno Bogdan: 'Želim da hrvatski film postane temperamentni tango, a manje atmosferični valcer'
Dirljiv prizor s Mirogoja: Grob Mate Miše Kovača i njegovog sina Edija zasut je cvijećem
Rihanna objavila vruće fotografije u donjem rublju i predstavila novu blagdansku kolekciju
Od lica s naslovnice do ispijenog muškarca: Ovako danas izgleda Matthew McConaughey
Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač: Počiva kraj sina Edija
Preminuo poznati britanski frizer za slavne: Voljele su ga princeza Diana i Madonna
Vozač Formule 1 Charles Leclerc postao otac, poznat je i spol djeteta
Prepoznajete li je? Nekad je bila holivudska zvijezda, a danas izgleda potpuno drukčije
Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' slave prvu godišnjicu veze: 'Kliknuli smo odmah'
Nakon uspješne priče s grupom E.N.I., ELENA ima hit u najavi: Objavila pjesmu 'Ljubomora'