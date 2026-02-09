Još malo vremena za najbolju kupnju sezone! FINAL SALE stigao u Fashion&Friends i Fashion Company

FINAL SALE službeno je započeo u multibrend trgovinama Fashion&Friends i Fashion Company, kao i putem online shopa i mobilne aplikacije.
Završna faza sezonskih sniženja donosi dodatne pogodnosti na pažljivo odabrane kolekcije svjetski poznatih modnih brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden, kao i brojni drugi modni favoriti.
Od bezvremenskih klasika do trendovskih komada koji su obilježili sezonu – FINAL SALE idealna je prilika za pametnu kupnju i osvježavanje garderobe po posebno povoljnim uvjetima. U ponudi su tenisice, čizme, torbe, ruksaci, modni dodaci i statement komadi poput bundi i kaputa koji spajaju funkcionalnost i trend. Fashion&Friends i Fashion Company okupljaju raznoliku selekciju brendova koja omogućuje kupcima da na jednom mjestu pronađu sve – od casual i sportskih linija do premium komada – po posebno povoljnim cijenama.
Kupci mogu birati između širokog asortimana odjeće, obuće i modnih dodataka za žene i muškarce, a dostupnost ponude vrijedi u svim Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama, online te putem mobilne aplikacije, omogućujući jednostavnu i fleksibilnu kupnju.
Ne propustite posljednje dane sezonskih sniženja i osigurajte svoje omiljene modne komade na vrijeme – jer najbolji ulovi nestaju prvi.
FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6
FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207
FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93
FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a
FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
FASHION&FRIENDS TOWER , Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
FASHION&FRIENDS MAX PULA , Ulica Stoja 14A, Pula
FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia
CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka
GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia
LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6
HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1
STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93
SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93