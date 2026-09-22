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Kad mozak radi prekovremeno. Možda je vrijeme da promijenimo način na koji razmišljamo o magneziju

Sastanci, rokovi, ekrani i multitasking postali su naša svakodnevica, a Neuro Strong donosi drugačiji pogled na suplementaciju magnezijem.

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22.09.2026 11:22
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Postoje dani kada gotovo i ne ustanemo od radnog stola, a navečer imamo osjećaj kao da smo istrčali maraton. Sastanak za sastankom, deseci mailova, poruke koje stižu dok odgovaramo na druge poruke, otvoreni tabovi na računalu, rokovi, obaveze i neprestano prebacivanje pažnje s jednog zadatka na drugi. Naše tijelo možda miruje, ali mozak radi prekovremeno. Upravo je mentalno opterećenje postalo jedno od obilježja suvremenog načina života. Od jutarnjeg pogleda na mobitel do posljednjeg maila navečer, svakodnevno obrađujemo veliku količinu informacija i od sebe očekujemo da pritom ostanemo koncentrirani, organizirani i produktivni.

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Kada govorimo o zdravim rutinama, najčešće razmišljamo o kvalitetnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, snu i fizičkom oporavku. No, jednako je važno razmišljati o živčanom sustavu i kognitivnim funkcijama. Upravo se u tom prostoru nalazi i jedan mineral koji većina ljudi još uvijek prvenstveno povezuje s mišićima, a to je magnezij.

Magnezij, međutim, doprinosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava i normalnoj psihološkoj funkciji. To otvara potpuno drugačiji pogled na suplementaciju magnezijem.

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Dietpharm je upravo na toj ideji razvio Neuro Strong, dodatak prehrani namijenjen suvremenom načinu života i osobama čija svakodnevica uključuje intenzivan mentalni angažman, koncentraciju, učenje i multitasking.

Njegovu ključnu komponentu čini Magtein - patentirani magnezijev L-treonat, oblik magnezija razvijen kroz neuroznanstvena istraživanja, a jedna preporučena dnevna doza sadrži 2.000 mg Magtein magnezijevog L-treonata, odnosno 144 mg magnezija, te 15 mg cinka. Magnezij doprinosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava i normalnoj psihološkoj funkciji, dok cink doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.

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Neuro Strong dolazi u pakiranju od 30 pojedinačnih vrećica, preporučuje se jedna vrećica dnevno, a prašak okusa maline može se konzumirati izravno ili otopiti u vodi. Može tako postati dio jutarnje rutine, radnog dana ili jednostavno trenutak u kojem se, usred rasporeda prepunog obaveza, sjetimo da briga o sebi ne završava na fizičkoj kondiciji. Neuro Strong hrvatski je proizvod, proizveden u Hrvatskoj, u Popovači.

Ako od svojeg mozga svakoga dana očekujemo maksimum, ima smisla da brigu o sebi počnemo promatrati malo šire. Brinemo o tijelu, a sada je vrijeme da počnemo razmišljati i o onome što svakodnevno radi prekovremeno našem mozgu. Neuro Strong je dostupan u ljekarnama diljem Hrvatske, te online preko linka

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