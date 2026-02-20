Kako da vam gulaš uspije svaki put? Chef Špiček i glumica Arija Rizvić otkrivaju ključne trikove

Nova epizoda specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR emitirat će se u subotu u 22.sata na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 14.10 sati

U novoj epizodi gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR kuhinja je dobila posebnu energiju jer se chefu Tomislavu Špičeku pridružila se redateljica i glumica Arija Rizvić, koju gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji Divlje pčele". Za treće izdanje serijala chef Špiček odabrao je varijaciju na temu pravog zimskog klasika, junećeg gulaša. Kao i kod mnogih tradicionalnih jela u kojima uživamo kada se temperature spuste, svatko ima svoju verziju recepta koja se prenosi s generacije na generaciju.

icon-expand Tomislav Špiček i Arija Rizvić, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Ovom prilikom Špiček je predstavio svoju interpretaciju koja se lagano odmiče od standardnih recepata za gulaš i diskretno koketira s meksičkom kuhinjom, donoseći bogatiji i puniji okus. Na jelovniku je bio juneći gulaš s crvenim grahom, sastojkom koji ovom tradicionalnom jelu daje malo drugačiju dimenziju. Crveni grah donosi dodatnu punoću, laganu slatkoću i bogatiju teksturu, a istovremeno zaokružuje okuse mesa i začina. Upravo taj detalj jelu daje rustikalnu dubinu i blagu aromatičnu notu koja podsjeća na kombinacije karakteristične za južnije kuhinje.

icon-expand Arija Rizvić, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Arija je na samom početku iskreno priznala da se ne snalazi najbolje sa slanim jelima, ali da je zato prava majstorica slastica. Ipak, uz Špičekove savjete i nekoliko korisnih trikova pokazala se kao odlična pomoćnica u kuhinji, a njezin istančan ukus itekako je došao do izražaja. Hoće li je konačni rezultat oduševiti, doznajte u trećoj epizodi šeste sezone Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR", koja je na programu RTL-a ove subote u 22:00 sata na glavnom kanalu, dok reprizu možete pogledati u nedjelju u 14:10. Ugodno, domaće ozračje, kvalitetne namirnice i savjeti koji uvijek dobro dođu, ovo je gastro specijal koji se ne propušta.

icon-expand Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Dobar vam tek!

