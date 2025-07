Kako hrvatski freelanceri naplaćuju usluge iz inozemstva

Međutim, prije nego što uopće mogu platiti porez ili otići na ručak s obitelji, postoji jedan ključni korak koji ne smiju zaobići: moraju biti plaćeni. Kako to freelanceri iz Hrvatske zapravo rješavaju? Koje sve metode koriste da naplate svoj trud i zadrže što veći dio zarade? Upravo to ćemo obraditi u nastavku.

Kriptovalute više nisu nikakva egzotika, barem ne za mlađu generaciju freelancera. Mnogi Hrvati u dvadesetima i tridesetima već imaju otvorene račune na platformama poput Binancea, KuCoina ili Coinbasea i znaju kako poslati i primiti sredstva. Sve što trebaju napraviti je upisati frazu poput " BTC to USD " na Googleu i odmah znaju kolika je realna vrijednost isplate koju će primiti. Taj podatak koriste za dogovor s klijentom ili preračunavanje honorara.

Za mnoge freelancere, posebno one koji često mijenjaju klijente ili projekte, platforme poput PayPala i Payoneera ostaju prvi izbor. Otvaranje računa je jednostavno, a uplata se često vidi isti dan. Osim toga, većina globalnih freelance platformi (poput Upworka, Fiverra ili Toptala) izravno podržava isplatu na PayPal ili Payoneer, što ovu opciju čini gotovo neizbježnom za mnoge početnike.

Sve veći broj freelance angažmana, osobito u IT sektoru i startup okruženju, uključuje i nešto više od klasične isplate. Pojedine tvrtke nude freelancerima opciju da uz novac dobiju i udjele u firmi, poznatije kao stock options. Time freelancer ne zarađuje samo po projektu, već postaje dijelom dugoročnog uspjeha tvrtke. U slučaju da firma raste ili bude kupljena, takav aranžman može značiti ozbiljnu zaradu.

Ovaj model posebno je privlačan developerima, dizajnerima i marketinškim stručnjacima koji često imaju priliku raditi na projektima s potencijalom. Naravno, postoji i rizik – ako startup propadne, dionice ne vrijede ništa. No za one koji razmišljaju dugoročno, to može biti sjajan način da kapitaliziraju svoj trud. I freelanceri u Hrvatskoj sve češće ulaze u ovakve dogovore, osobito ako suradnja traje mjesecima ili godinama.