Kako odabrati mušku torbu – pročitajte naše savjete

Muške torbe – neizostavni modni dodatak muškom stajlingu

Bez obzira na to što su se torbice prije smatrale isključivo ženskim modnim dodatkom, u današnje je vrijeme nešto drugačije te su muške torbe postale neizostavni dio svakog muškog stajlinga. One nisu samo praktični odnosno funkcionalni dodatak nego i zanimljivi detalj koji vašu svaku odjevnu kombinaciju mogu podignuti na višu razinu. Muške torbe izrađuju se od raznih materijala, no najcjenjenije su one kožne, što zbog samog materijala, što zbog elegantnog i modernog dizajna. Birajte model s vanjskim džepovima ili odvojivim unutarnjim pretincima, onaj koji će zadovoljiti vaš ukus i vaše potrebe. Iznimno su popularni modeli od eko kože, ali i antilopa. Lagani i neprimjetni prijelazi šavova, savršeni dizajn i jedinstveni stil osnove su karakteristike kvalitetne i izdržljive muške torbe. Odaberite svoj savršeni model na CCC online.

Boja igra veliku ulogu prilikom odabira torbice

Muška torba treba biti odraz muškarčeva stila i karaktera, jer jedino tako može izraziti njegovu osobnost. Pretražite bogatu ponudu raznih modela muških torbi na CCC online trgovini ili u obližnjom poslovnici gdje vas očekuju i drugi razni muški modni dodatci za sve prigode. Prilikom odabira savršene muške torbice , osim materijala i boja igra važnu ulogu. Obavezno je uskladite s cjelokupnom odjevnom kombinacijom. Boju torbe pokušajte uskladiti s bojom cipele, a bilo bi dobro i kad bi i remen bio slične nijanse. Obratite pažnju i na materijal; za casual prigode dobro će vam doći muška torba izrađena od tkanine ili likre, dok je za elegantne i poslovne prigode kožna torba must have" dodatak stajlingu.

Sve više su popularne male muške torbe

Na svojoj popularnosti dobivaju i manje muške torbe za na rame koje su savršene za pohranu mobitela, ključeva i ostalih sitnica. Izrađuju se od kombinacije kvalitetnih sintetičkih materijala i tkanine. Idealne su za svakodnevno nošenje i neutralnih su tonova, tako da ih vrlo lako možete uskladiti s odabranom odjevnom kombinacijom. Obično imaju barem jedna vanjski džep s patentnim zatvaračem, dok je unutrašnjost torbice većinom podijeljena na dva pretinca. Remen je dodano podesiv, tako da torbicu u potpunosti možete prilagoditi. Ovakve se torbice jednostavno održavaju; samo ih prebrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuše na sobnoj temperaturi.