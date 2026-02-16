Kako su chef Tomislav Špiček i glumica "Divljih pčela" od svinjskog vrata i heljde napravili jelo koje se dugo pamti

U drugoj epizodi sezone kulinarskog serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, naš chef Tomislav Špiček veselio se kuhanju čak malo više nego inače, a razlog tomu je njegova gošća, Ana Marija Veselčić. Glumica koja je širu javnost oduševila ulogom Katarine Runje u RTL-ovoj seriji Divlje pčele", poznata je i po ulogama koje je ostvarila na kazališnim daskama u Splitu, kao članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split.

I dok je zbog uloge u seriji poznata uglavnom kao ona 'ozbiljna' sestra Kate, u društvu s našim omiljenim chefom Špičekom došla je do izražaja njezina prava osobnost, pa su dobro raspoloženje i zarazni osmijeh ispunili cijelu kuhinju. Baš kao i na sceni i na setu, Ana Marija se i u kuhinji pokazala kao prava profesionalka, pa je odmah uz pitanje: Što ćemo kuhati?" odmah zasukala rukave, pažljivo prateći upute i savjete chefa Špičeka. Za ovu priliku, naš je chef odabrao zanimljivo jelo koje uspješno spaja poznato i novo: pečeni svinjski vrat s heljdom, pirjanim crvenim kupusom i jabukama. Riječ je o receptu koji jednako dobro pristaje obiteljskom ručku, ali i svečanijem okupljanju: dovoljno tradicionalan da probudi uspomene, a dovoljno drugačiji da iznenadi goste.

Kao i uvijek, chef Špiček je odmah podijelio zadatke pa je na sebe preuzeo pripremu mesa za pečenje, a za to vrijeme, Ana Marija je ogulila i nasjeckala crveni luk i češnjak. Još je trebalo narezati celer, mrkvu i korijen peršina, a Špiček je u zatim na već narezani luk stavio pirjati crveno zelje. Šarmantna Ana Marija je dobila zadatak oguliti i narezati jabuku na ploške pa je pritom pokazala Špičeku kako ti jabuka može otkriti i ponešto zanimljivo... Nije nedostajalo i korisnih savjeta pa smo tako otkrili da se crveni kupus kao prilog dobro slaže uz perad, a ne samo uz svinjetinu. Primjerice piletinu, patku koja je malo slatkasta...", objasnio je Špiček, dodavši da se i crveni kupus uvijek treba malo začiniti da bude malo slatkasto.

Sastojci:

Svinjski vrat bez kosti (1,2 kg) S-BUDGET svinjska mast (40 grama) SPAR Natur*pur heljda (320 grama) Crveni kupus (400 grama) Crveni luk (100 grama) Vrtovi Hrvatske jabuka (100 grama) Cimet (1 gram) SPAR smeđu šećer (20 grama) SPAR Suncokretovo ulje (30 ml) Crveno vino (100 ml) SPAR Maslac SPAR Morska sol SPAR Papar

Umak:

Crveni luk (200 grama) Mrkva (100 grama) S BUGDET korijen celera (50 grama) S Budget (korijen peršina (50 grama) Češnjak (1 češanj) Crveno vino (200ml) S-BUDGET Goveđi temeljac (200 ml)

Priprema:

Meso posolite i premažite svinjskom masti, prelijte s malo lagano zagrijanog goveđeg temeljca i pecite u pećnici sat i pol na 180 C. Nakon prvih 45 min pečenja u posudu za pečenje dodajte sjeckani luk i češnjak te ribanu mrkvu, potom celer i peršin pa nastavite peći. Podlijte vinom. Kuhajte heljdu u slanoj vodi. Kupus narežite na rezance, a luk na ploške.

Na ulju popržite luk da uvene, dodajte kupus i jabuku narezanu na kockice, začinite pa pirjajte. Kad je meso pečeno, izvadite ga iz posude i stavite sa strane da se stabilizira. U posudu ulijte goveđi temeljac, stavite na štednjak i kuhajte 10 minuta. Umak i sve povrće iz posude prebacite u usku visoku posudu, miksajte u blenderu i po potrebi začinite. Narežite meso, dodajte heljdu i pirjani kupus, meso potom prelijte umakom i poslužite. A kakvi su dojmovi bili nakon prvih zalogaja? Sviđa mi se kako je umak slatkast, a meso slano, baš je dobro... Uf, baš je dobro. Mislim da ću sljedeći tjedan raditi nešto s crvenim zeljem", zaključila je Ana Marija na kraju.

Kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa. Dobar vam tek!

